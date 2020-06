Pau Donés sabía que le quedaba poco tiempo de vida

La muerte de Pau Donés, que tuvo lugar este martes a los 53 años en Lérida, España, conmocionó a muchos, pero no a quienes lo conocían, porque el líder de la banda española Jarabe de Palo sabía que le faltaba poco tiempo de vida.

"Sí, totalmente, él sabía cuándo iba a morir, era una persona muy directa, sensible pero también tenía un lado muy racional y desde que le detectaron la enfermedad él sabía, porque su cáncer era muy combativo, cuánto tiempo de vida tenía; más o menos se pudieron haber equivocado pero no mucho, así de claro", dice a El Universal Alex Tenas, baterista del grupo por 25 años.

Desde agosto de 2015 estuvo luchando contra el cáncer de colon; después de ser operado exitosamente, apareció nuevamente en 2017, pero su gran sentido de responsabilidad, que siempre lo acompañó, con su sencillez y sus grandes deseos de seguir viviendo, hizo que nunca abandonara sus compromisos y no dejó que la enfermedad lo bajara del escenario.

"Pude platicar con él recientemente, pero el cáncer en el estado que él lo tenía, ya era muy difícil; al final duele mucho y estaba complicado pero nunca perdía el buen humor, eso está claro. Él era una persona positiva y afrontó esto con la misma intención, como si nada. Tenía cáncer y seguíamos actuando, tomaba la quimioterapia y salíamos al escenario, increíble, una persona con una convicción muy bestia para mí", recuerda Tenas.

A Donés le diagnosticaron el cáncer después de que se quejara de un dolor de estómago y no tardó en convertirse en un cáncer metastásico, algo que nunca ocultó y hasta llegó a denominarlo "El cangrejo", debido a ese gran humor con el que afrontó su mal. Mientras el grupo reprogramaba o cancelaba giras, de acuerdo a la salud del músico, el mismo Pau le restaba importancia a su enfermedad y se enfocaba en su música.

"El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado", dijo el cantante en febrero de 2017, cuando reapareció el cáncer. Eso no lo desanimó y siempre miró el lado positivo, incluso hasta dos semanas antes de su muerte seguía trabajando; estaba promocionando Eso que tú me das.

El productor de discos Camilo Lara, quien trabajó con Donés desde sus inicios, comparte que uno de sus actos de humildad fue que aceptó participar en la grabación de Un mundo muy raro, homenaje a José Alfredo Jiménez; a pesar del dolor que sentía a consecuencia del cáncer, no desistió en grabar por el respeto que le tenía a los compositores mexicanos y al amor hacia la música mexicana.

"Él estaba de gira, muy débil y tenía que hacer los shows y al final intentaba grabarla y sí se tardó un par de semanas en grabar toda la canción, pero imagina lo generoso que fue estar presentándose en una gira enfermo y aun así ir a grabar una canción. Era un tipo increíble, gran amigo, un ejemplo a seguir, un gran artista que siempre tenía los pies en la tierra", comenta Lara.

Además de una enseñanza de su fuerza de voluntad, dejó un legado musical. Éxitos como El lado oscuro, Bonito, Depende y La flaca, inspirada por una mujer que impactó al cantante; se trata de una historia de amor que ha trascendido por generaciones.

"Se va una persona que tenía esta facilidad de contactar con mucha gente, conectar desde lo sencillo pero no simple y podía contactar con muchas personas distintas. Tener este tipo de conexión no es tan fácil en el mundo de la música. Creo que una de sus aportaciones con su música es este mensaje aparentemente sencillo pero con significado tanto en las letras como en la música", agrega Tenas.

Carlos Sadness llora desde Barcelona a su amigo Pau.

"La música de Pau me ha acompañado e inspirado siempre, desde niño. Hoy me desperté con la noticia y la lluvia en Barcelona, parecía que la ciudad también llora su pérdida", dice en entrevista. Laura Pausini, desde Italia, lamenta la partida pero espera que Pau Donés haga hoy tributo a su nombre.

"Pau era y siempre será un ejemplo de ser humano capaz de conjugar al arte con la valentía, el talento con la humildad y el miedo con el coraje. Estimo mucho las personas así; que son raras para encontrar. Siento mucho su despedida junto a todos los italianos que lo conocían y lo admiraban. Pau en catalán significa paz y es lo que creo él se merece conocer ahora".