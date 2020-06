Andrea Legarreta dice no conocer a mujer que cometió 'actos vandálicos'

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, Andrea Legarreta aclaró que no conoce a la mujer que cometió actos vandáicos el pasado lunes en la Ciudad de México, y a quien están vinculando con ella por tener, supuestamente, el mismo apellido.

La conductora aseguró que nunca ha visto a dicha mujer y que no por tener el mismo apellido, Legarreta, quiere decir que es su familiar.

Andrea enfatizó que ella no es una persona que destruye, sino que construye, y que está en contra de todo tipo de violencia.

En el mensaje que acompaña el video aclaratorio se lee:

"Otra vez queriendo mancharme de alguna manera...

No me relacionen con esa mujer que cometió actos de vandalismo!! Porque NO ES FAMILIAR MÍO!! Llevar el mismo apellido ( si es que lo lleva) NO nos hace familia. NO APOYO LA VIOLENCIA DE NINGÚN TIPO!! Yo NO DESTRUYO, trato de CONSTRUIR! Trato de apoyar a quienes puedo y ser un buen ejemplo para mis niñas... Y CLARO QUE ME EQUIVOCO y cometo errores, pero JAMÁS apoyaría algo así!! Y así fuera mi hermana, sería en todo caso una decisión de ELLA! Pero mi familia lo que me ha enseñado es a RESPETAR y a pesar de la maldad de otros NUNCA dejar de ser una buena persona... En fin... GRACIAS por leerme y por su apoyo #UnaVezMás #DiosMeLosBendiga y sigamos tratando de hacer el bien en un mundo dónde la humanidad está cada vez más deshumanizada".

La noche de ayer martes se volvió tendencia en Twitter "#DestruyoComoLegarreta", por lo que la conductora recibió varios mensajes cuestionándola sobre el supuesto parentesco con una mujer que aparece en la marcha del lunes, en donde un grupo de personas pidieron justicia por Melanie, una joven de 16 años que fue golpeada en el rostro por policías tras caer al suelo durante una manifestación el pasado viernes 5 de junio.