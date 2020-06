2010: Fallece Juan Bruce-Novoa, reconocido investigador y poeta

El investigador y poeta Juan Bruce-Novoa, a quien se recuerda este jueves a 10 años de su muerte, es considerado uno de los críticos más importantes e influyentes de la literatura chicana.

Bruce-Novoa nació el 20 de junio de 1944, en San José, Costa Rica, su padre empleado de una empresa cafetalera, tuvo que mudarse a Estados Unidos por lo que él y toda su familia se instalaron en San Antonio, Texas, en 1945.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), debido a que uno de sus tíos vivía en la Ciudad de México, Juan pasó gran parte de su infancia en la capital del país.

El poeta estudió la licenciatura en Historia europea y Psicología en el Regis College, de donde se graduó en 1966, dos años después concluiría sus estudios en la Universidad de Colorado con una maestría en Literatura española del siglo XX.

Se especializó en Literatura Latinoamericana Contemporánea y en 1974 recibió un doctorado por parte de la misma institución, posteriormente impartió clases en la Universidad de Yale hasta 1983.

Desde ese momento, el escritor de Antología retrospectiva del cuento chicano se dedicó a enseñar en diferentes universidades de Estados Unidos como la de California, la de Santa Barbara, la Universidad de Trinidad y la Universidad de San Antonio, Texas.

Entre sus obras se encuentran Chicano Authors: Inquiry by Interview de 1980, Chicano Poetry: A Response to Chaos de 1982 y Retrospace: Collected Essays on Chicano Literature de 1990, aunque también escribió ensayos sobre la obra de Juan García Ponce y Elena Poniatowska.

El portal de internet fil.com.mx destaca la versatilidad de su obra que va desde poemas hasta novelas y cuentos como Inocencia perversa de 1977 y Only the Good Times: An Obsessive Love Becomes the Basis for an Artist's Career de 1995.

Fue investigador y profesor en la Universidad de California en Irvine, donde llegó a fungir como director del Programa de Estudios de Posgrado, en el Departamento de Español y Portugués.

Juan Bruce-Novoa dedicó su vida a la investigación de la Literatura chicana hasta el 11 de junio de 2010, cuando una insuficiencia cardiaca, provocada por un mal linfático, terminó con su vida y falleció en Newport Beach, California.