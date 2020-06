N'Golo Kanté vence su miedo a contagiarse del COVID-19

Cuando la Premier League anunció su fecha de regreso a los entrenamientos y a pesar de que la Bundesliga ya había hecho lo propio, algunos futbolistas se manifestaron en contra de volver, debido al alto riesgo de salud que esto implicaba.

Uno de ellos fue N'Golo Kanté, quien no tardó en comunicar al Chelsea que, en el mejor de los casos, entrenaría virtualmente, ya que le parecía un retorno muy prematuro, pero su postura finalmente se ha relajado. Tras dos semanas sin presentarse en las instalaciones de los 'Blues', el mediocampista francés se integró al resto del plantel y comenzó a preparar la reanudación que emprenderán el 21 de junio frente al Aston Villa.

El argumento que el campeón del mundo en Rusia 2018 dio para no pisar el césped fue que cuenta con antecedentes como un desmayo sufrido en 2018 y la muerte de su hermano por un paro cardíaco ese mismo año. Aunque se ha especulado que, aun en caso de reincorporarse, Kanté no iniciaría la próxima semana, Frank Lampard -director técnico del Chelsea- no dudó en ponerlo a trabajar al parejo de sus compañeros, además de que fue el primero en respaldar su negativa a entrenar.

El jugador galo participó en una sesión de rondos junto a sus compañeros, quienes siguen los protocolos de seguridad sanitaria establecidos por las autoridades y la federación inglesa, antes de regresar a la competencia oficial. Chelsea regresará a la competición el próximo domingo 21 de junio, visitando al Aston Villa en Villa Park, donde los "Villanos" buscarán salir de la penúltima posición.