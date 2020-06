Se manifiesta colectivo en la presidencia de Torreón

Simpatizantes del colectivo "Anarkos Laguneros" realizaron una manifestación pacífica al pie de la presidencia municipal, en protesta por las detenciones realizadas el pasado domingo, donde siete jóvenes, entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos por policías municipales, acusados de vandalizar la infraestructura.

En un mensaje que leyó una de las integrantes de "Anarkos", exigieron no solo a las autoridades locales, sino al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el esclarecimiento de los asesinatos y agresiones a manos de elementos de las corporaciones policíacas, además de que se respete el derecho a la libre expresión y manifestación.

"Nosotros no somos vándalos, pero las cosas no se arreglan pacíficamente. Yo necesito que se haga justicia por las personas muertas por los policías y el Gobierno nos quiere reprimir como Zermeño, pero no lo van a lograr. Nuestros camaradas con pintura lavable pintaron las paredes y en 15 minutos o media hora se limpió, pero cuando mataron a la maestra, la sangre duró dos días, ¿por qué? pues porque para ellos la vida no vale, pero les importa más una pared", expresaron.