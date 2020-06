Atender contingencia sanitaria ha costado 5 mdp

Las acciones para atender la contingencia sanitaria con motivo del COVID-19 le han costado al municipio de Lerdo alrededor de 5 millones de pesos pues se ha invertido en insumos como cubrebocas, gel antibacterial y caretas además de que se han otorgado estímulos económicos al personal que se encuentra laborando en los filtros sanitarios colocados en diversos puntos de la ciudad.

"Para que no bajen la guardia porque hay gente que estar a 40 grados en el sol ahí en los filtros pues ya está renegando, porque ya son tres meses que están ahí, ha sido un esfuerzo que hemos hecho de estarlos manteniendo y que eso permita que al menos estemos detectando quién entra con alguna posible enfermedad", señaló el alcalde Homero Martínez Cabrera.

A la par, el presidente municipal señaló que se ha caído la recaudación municipal pues en los últimos tres meses, el Ayuntamiento tiene un déficit cercano a los 15 millones de pesos.

"Nosotros traíamos recaudaciones de 5 a 6 millones de pesos promedio en todo y ahorita traemos alrededor de un 20, 25 por ciento de captación, es decir, nos ha afectado hasta un 75 por ciento la captación de ingresos propios", afirmó.

Indicó que en lo que compete a la Federación, las participaciones llegan a los municipios diferidas, razón por la que se comenzará a resentir un impacto negativo el próximo mes de julio.

"Va a empezar a resentirse el hecho de que no haya producción en el país, que no haya exportaciones, que las empresas no estén generado, es cuando ya nos va a pegar a los municipios en lo particular", expresó.

En este sentido, Martínez Cabrera dijo que la semana pasada tuvo una reunión con directores y jefes de departamento del Ayuntamiento con la intención de "apretar el cinturón" y decirles que "los gastos no esenciales, pues no van a salir. Les decía, que si quieren que le cambie su computadora o su silla, pues espérennos porque no hay dinero, así de simple, estaremos sacando nada más el gasto operativo de cada una de las dependencias".

El alcalde mencionó que el cierre de este ejercicio fiscal 2020 será muy complicado por lo que el municipio deberá tener reservas para cumplir con los compromisos financieros y evitar que se colapse el tema de las participaciones.