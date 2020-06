Bonito adiós a Pau Donés

“Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día”, con esas palabras que forman parte de la canción, Bonito, se resume la forma en la que Pau Donés amaba la vida y por eso luchó sin medida contra el cáncer de colon. Le ganó algunas batallas, pero no la guerra.

El líder del grupo falleció ayer a causa de esa enfermedad. En sus redes sociales podía leerse: "La familia Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015.

En el comunicado, en el que la familia también dio un agradecimiento a los hospitales que atendieron al cantante, se pidió privacidad ante el duelo que enfrentan su hija Sara y sus demás seres queridos, "pedimos al máximo respeto e intimidad".

Pau Dones publicó el pasado 25 de mayo el disco Tragas o escupes que incluye Eso que tú me das, tema que dedicó a su heredera Sara y en el que agradecía todo lo que la vida le brindó, lo que indica que tal vez presentía su partida.

"Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro".

"Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida", dice la melodía número tres del citado material que marcaría un nuevo retorno de Jarabe de Palo a la escena.

La muerte del oriundo de Barcelona generó un gran reconocimiento en redes de su legado artístico y de su calidad humana. Fans y colegas le dedicaron emotivas palabras, como Luz Casal quien comentó que charló con él por teléfono días atrás. La artista se quedó con la sensación de que sería su última plática y así fue.

"Supe cuando hablamos por teléfono que te estabas despidiendo de mí. Qué valiente y luchador has sido, qué atento y cariñoso colega. Somos muchos, aquí y en muchos otros países, los que lloramos tu partida. Nos quedan tus canciones y tu ejemplo. Te quiero!".

"Pau, no sé qué decirle a tu familia. Porque a mí me cuesta contener las lágrimas, me imagino a [email protected] Gracias por la luz que derramaste en tu corta, pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa, amigo", posteó Alejandro Sanz.

"Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera. Sé que vivir es entender que el cielo espera. Me niego a despedirme de ti... Estés donde estés, estás y simplemente te abrazo, querido Pau!!!!!", anotó Rosana, famosa por clásicos como Si tú no estás.

Debido a la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, el pueblo español permaneció en confinamiento durante varias semanas. Donés pasó el encierro en Barcelona y en una ocasión salió al balcón para cantar un tema dedicado a los empleados de la salud, lo llamó Los ángeles visten de blanco.

"Ángeles cansados, pero osada valentía, jugándose la vida para que otros estén bien. Los Ángeles no tienen alas, ni lazos, ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco", cantó Pau.

En los comentarios de este video que fue colocado en YouTube, ciertos doctores agradecieron que el artista les dedicara unas líneas en tiempos difíciles. "Gracias maestro... Un sueño cumplido para mí como médico que vos nos dediques una estrofa... La música de Jarabe de palo ameniza mis guardias en el hospital... Y cantarlas a pulmón me mantiene despierto en el camino a casa…" , escribió un doctor en la plataforma.

Pau, junto con el grupo Jarabe de Palo, se presentó el 19 de octubre de 2013 como parte de las actividades de clausura del Festival Revueltas de ese año.

"Flacas", morenas, gorditas, blancas y por supuesto decenas de caballeros disfrutaron de la presencia del fallecido Donés y sus compañeros Alex Tenas, Jordi Busquets y Riki Frouchtman. Actuaron en la Plaza de Armas.

Desde la mañana del sábado 19 de octubre, Pau alborotó a sus seguidores de la región, y es que en la cuenta de Twitter posteó una foto de la Comarca que acompañó con las siguientes palabras: "Amanece sobre Torreón (México)...."

Al dar las 19:00 horas, en un escenario instalado en las calles Independencia y Morelos, Dones y sus colaboradores irrumpieron con tremenda energía.

El cantante lució una playera amarilla sin mangas (que le permitió presumir los tatuajes que tenía en los antebrazos), pantalón de mezclilla y tenis.

Ante la euforia de sus fanáticos de hueso colorado, los de Jarabe... comenzaron el espectáculo con las melodías Yep! y En lo puro no hay futuro.

Para el show se instalaron mil sillas las cuales fueron ocupadas en su totalidad por los laguneros, los que no alcanzaron asiento se acomodaron de pie en un cerco frente al entarimado.

"Gómez Palacio buenas tardes, gracias por estar aquí sean todos bienvenidos; vamos a tocar un montón de canciones y por supuesto vamos a pasarla muy bien con ustedes", con estas palabras el líder de la banda saludó a los espectadores.

Jarabe de Palo entregó uno de los temas esperados, Depende, mismo que fue muy coreado por los asistentes de principio a fin.

Primavera que no llega, Dos pies en la vida y La quiero a morir fueron otras de las canciones que "sonaron", ésta última, según dijo Pau, lo dejó marcado en el aspecto sentimental desde que la conoció.

Con un estilo desenfadado Donés y los músicos prendieron al máximo a poco más de dos mil 500 habitantes de la región, muchos de ellos de Torreón. La noche cayó y con ella los temas Frío, Como quieres ser mi amiga y No suelo compararme.

Los ánimos de los laguneros sobrepasaron los límites en el instante en el que la agrupación entonó La flaca, rola con la que Jarabe de Palo se dio a conocer en la década de los noventa.

El show terminó y el público quedó satisfecho con la nutrida propuesta que Jarabe de Palo regaló en aquella ocasión a los laguneros.