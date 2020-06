'Con esto de la pandemia ya bajó mucho mi trabajo', relata bolero

Lo conocen como "El Güero" en la Plaza de Armas. Es bolero desde que tenía 12 años de edad, en la actualidad tiene 52 y se ha mantenido trabajando a diario en ese paseo público.

"El Güero" recuerda que por donde vivía había una reparadora de calzado y desde los 10 años acudía con el dueño para que le permitiera dar lustro a los zapatos y aprendió.

"Mi papá enfermó desde joven de diabetes y éramos 8 hermanos y pues ya no pude ir a la escuela, llegué hasta tercer año de primaria porque había que trabajar y como aprendí a bolear, pues a eso me dediqué y me sigo dedicando", cuenta.

En 1975 llegó a la Plaza de Armas y pidió trabajo en una de las bolerías, pero le dejaban pocas boleadas, ya que era el nuevo y estaba muy chico, pero no se desanimó y siguió acudiendo todos los días. Ahora ya trabaja en unas sillas él solo, pero no son de él, paga renta a una mujer ya mayor que es la dueña de la concesión.

Dice que, por fortuna, la renta no es fija, pues el trabajo ha venido a menos y ya mucha gente usa tenis en lugar de zapatos. "La mayoría de mis clientes trabajan en los bancos o son personas mayores que les gusta andar bien boleados, pero con esto de la pandemia ya bajó mucho mi trabajo, pero eso no me desanima, ha habido otras crisis pero con el tiempo pasan y hay que seguir trabajando, aunque sea sólo para comer, como está sucediendo ahorita".

Si se habla de porcentajes, calcula que ha disminuido en 80 por ciento, ya que hay días que solo llegan cinco o seis personas en todo el día. "Mire mis manos, las traigo casi limpias por el poco trabajo, pero no hay que agüitarse, esto al rato pasa", le dice al reportero tras enfatizar que no hay que darse por vencido y menciona que antes elaboraban alcancías de yeso, "pero ahorita la gente a penas tiene para comer, ¿cómo va a ahorrar?".