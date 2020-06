Reapertura de iglesias quedará pendiente

Debido al elevado número de contagios de COVID-19 en la región Lagunera y en especial en los municipios de Coahuila, la Diócesis de Torreón decidió abrir una pausa en espera de mejores condiciones sanitarias para reabrir los templos, de tal manera que no habrá reapertura este 15 de junio como se tenía programado.

El sacerdote José Luis Escamilla Estrada, vocero de la Diócesis, informó que ayer martes por la mañana tuvieron una reunión presidida por el obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, y se llegó al acuerdo de abrir una pausa, es decir, la reapertura de los templos quedará pendiente, ya sin dar una posible fecha hasta esperar un tiempo prudente.

"Los casos siguen aumentando en los municipios de la Diócesis, Torreón, San Pedro, Matamoros, Francisco I. Madero, aunque es menos en Viesca, pero la mayoría sí registra un aumento considerable y no podemos arriesgar a la gente con la reapertura", precisó el vocero.

Se tomó la decisión, dijo Escamilla Estrada, de estar en sintonía con la Diócesis de Gómez Palacio y esperar las indicaciones de las autoridades del sector Salud hasta que estas indiquen cuándo podrían reiniciar actividades una vez que se aplane la curva de contagios que en la región no ha cedido, sino todo lo contrario, sigue creciendo.

Recordó que cuando se decidió cerrar las templos, el 22 de marzo, hace ya 80 días, había muy pocos casos y se pensaba que la situación no sería tan complicada, pero no fue así, de tal manera que no pueden reabrir ahora que están muy altos los contagios y de hecho Torreón es ya el epicentro de la pandemia en el estado de Coahuila.

"Preferimos no dar una fecha y hacer una pausa hasta nuevo aviso, siempre de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría de Salud", expuso el padre Escamilla Estrada.

Hasta el martes, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud, en Torreón se tenían registrados 480 casos de COVID-19, San Pedro con 205, Francisco I. Madero 70, Matamoros 49 y Viesca con 4 casos, municipios que conforman la Diócesis de Torreón.

En pausa

