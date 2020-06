Desgastados, trabajadores de la salud

Hasta el cierre del pasado lunes, Durango registraba un crecimiento del 281.7 por ciento de casos positivos de COVID-19 en las últimas dos semanas, y este incremento, está provocando un fuerte cansancio para los trabajadores de la salud, que tarde o temprano podría provocar el colapso en los hospitales.

De acuerdo a las cifras y cuadros que se han dado a conocer por parte de la Secretaría de Salud, en las últimas dos semanas el incremento que se ha registrado de casos positivos ha sido por la elevada movilidad en Durango desde mediados de mayo.

El 24 de mayo había solo 230 casos positivos del COVID-19 en la entidad y al cierre del 8 de junio, la cifra se había elevado hasta 648 contagios, lo que refleja un incremento real del 181 por ciento.

Tomando en cuenta los tres principales municipios del estado, en el de Durango, y con la misma referencia del 24 de mayo, el número de contagios positivos se elevó en un 191 por ciento, al pasar de 89 positivos a 259 al cierre del 8 de junio.

Sergio González Romero, Secretario de Salud en el Estado, dijo que este elevado crecimiento de casos positivos en la entidad tiene que ver con la gran movilidad que se ha registrado tanto en los municipios laguneros como en el de la ciudad de Durango.

No descartó que, de mantenerse a este ritmo de contagios, de un momento a otro los hospitales de salud pudieran colapsarse.

De acuerdo a lo señalado por Julio Gutiérrez Mendez, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad, este crecimiento de contagios ha provocado un mayor trabajo para el personal de salud, el cual -dijo- ya presenta un cansancio laboral.

"Son visible los rostros lastimados y cansados de los trabajadores de la salud que están al frente del COVID", dijo. Señaló que no importa elevar a 100 camas para atender a pacientes con COVID, si no se tiene personal suficiente para atenderlos. "Nuestros trabajadores en el IMSS, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud ya traen un fuerte desgaste y la elevada movilidad no les ayuda, y muchos de los trabajadores de la salud tienen que estar trabajando en dos instancias, en un mismo día, porque no hay más personal", acotó.