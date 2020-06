Suspenden funerarias por incumplir normas

La Jurisdicción Sanitaria número VI en Torreón ha suspendido de seis a siete funerarias por desacatar las disposiciones de no velar los cuerpos, fallecidos o no por causa del COVID-19.

Hasta el momento no se ha registrado saturación en el servicio que prestan ni se han registrado brotes del virus entre el personal.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria N.º VI, César del Bosque, explicó que son 25 las funerarias que prestan sus servicios en Torreón, razón por la que no se ha registrado una saturación en el servicio, sobre todo porque hasta el momento no han sido numerosos los casos de muertes por COVID-19.

Hasta el corte de ayer del Gobierno de Coahuila, como parte del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19, 13 eran las muertes registradas por el virus en Torreón.

Del Bosque recalcó que debido a la contingencia no hay velación. Ya sea que la persona haya muerto a causa del coronavirus o por otro motivo, la intención es evitar la aglomeración de personas en un solo sitio.

El jefe de la Jurisdicción explicó que las suspensiones de las funerarias se deben a que han permitido que los deudos velen a sus muertos fuera de sus establecimientos llevándolos a sus domicilios, pese a las indicaciones giradas por el Gobierno estatal.

"Nos ha tocado de comunidades que dicen: 'vengo a pagar, quiero la velación en el rancho y las funerarias han accedido', 'no se van a dar cuenta', dicen, nos pasan el dato y se reportan", detalló.

Del Bosque aclaró que el tema no es recaudatorio sino meramente de salud, de prevención ante la contingencia que se vive en todo el mundo a causa del COVID-19.

Explicó que el cuerpo debe cremarse o inhumarse, según sea la indicación de los familiares de la persona fallecida, lo cual debe realizarse de forma inmediata.

Solamente en caso de que la muerte se registre por la noche o la madrugada, el cadáver deberá guardarse en los congeladores de las funerarias para esperar a las primeras horas del día siguiente para conocer las indicaciones.

Del Bosque comentó que hasta el momento no se han registrado trabajadores de funerarias infectados por COVID-19. Como parte del protocolo, los hospitales o familiares, según donde haya fallecido, deben informar a la funeraria si murió de COVID-19 para que el personal se prepare con los aditamentos necesarios. Entre ellos, se debe disponer de una carroza especial para el traslado de esos cuerpos.

Indicaciones

