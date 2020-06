Suspenden a funerarias en Torreón por incumplir medidas

La Jurisdicción Sanitaria número 6 en Torreón ha suspendido siete funerarias por no acatar las disposiciones de no velar los cuerpos hallan o no fallecido de COVID-19.

Detalles Hasta el momento, no se ha registrado saturación en el servicio que prestan, ni se han registrado brotes del virus entre su personal. César del Bosque, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 6 , xplicó que son 25 las funerarias que prestan sus servicios en la ciudad de Torreón, razón por la que no se ha registrado saturación en el servicio, sobre todo porque hasta el momento no han sido numerosos los decesos por COVID-19. Hasta el corte de ayer del Gobierno del estado de Coahuila, como parte del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19, anunció que suman 93 muertes en la entidad por este padecimiento. Del Bosque recalcó que debido a la contingencia no hay velación aunque la persona haya o no muerto a causa del coronavirus, la intención es evitar la aglomeración de personas en su solo sitio. El jefe de la Jurisdicción explicó que las suspensiones de las funerarias se debe a que han permitido que los deudos velen a sus muertos fuera de sus establecimientos llevándolos a sus domicilios, esto pese a las indicaciones giradas por el Gobierno estatal.