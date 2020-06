La pandemia ha beneficiado a Alan Estrada

Aunque la pandemia derivada del coronavirus ha pegado a millones de personas en el mundo laboralmente hablando, entre ellos actores y músicos, para Alan Estrada ser vlogger ha hecho que el trabajo no pare e incluso señala que la contingencia sanitaria lo ha beneficiado.

Actualmente Alan tiene en su canal de YouTube "Alan x el mundo" más de 2.5 millones de seguidores y aunque su proyecto se especializa en viajes por el mundo para los amantes de la aventura, situación que la pandemia no permite hacer por ahora, el actor y cantante dice que eso no ha impedido que su sitio crezca en esta temporada tan aciaga: "Esta época de la pandemia para los que creamos contenido digital es una época ideal, este año mi canal cumple diez años y tenemos un catálogo de videos que la gente puede ver durante la pandemia e incluso nuestra vistas se han visto duplicadas", explicó en entrevista.

Estrada detalló que este interés e incremento en su canal se debe a que también posee una página web que ha servido como un sitio de consulta para todos aquellos que quieran viajar, pero debido a esta cuarentena han tenido que postergar esos deseos de conocer otros lados del mundo. "Afortunadamente en 'Alan x el mundo' tenemos mucho trabajo y no para.

La pandemia ha sido una invitación reinventarnos y a darle a la gente la información adecuada. Hay mucha información que la gente quiere sobre cancelaciones, sobre sus viajes que tuvieron que postergar y ahora hay mucho interés sobre las aperturas de sitios turísticos.

Eso es lo que damos en nuestra página y esa información pues no se ha detenido", explicó. Alan también añadió que actualmente sigue subiendo videos sobre viajes que realizó antes de la pandemia y que no había podido mostrar porque no estaban editados. "Aún hay un par de videos de viajes que hice que están por subirse.

Creo que la gente hoy que no puede salir tiene un interés por este tipo de contenido, esperando que pronto esto se restablezca y puedan hacer los viajes con los que tanto habían soñado", acotó.