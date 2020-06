Daniel Radcliffe responde a polémicos comentarios de JK Rowling

El actor dijo que las mujeres transgénero "son mujeres" y "cualquier declaración en sentido contrario borra" su "identidad" y "dignidad" y precisó que se había sentido "obligado a decir algo", porque Rowling ha sido responsable del "curso que ha tomado su vida".

Radcliffe hizo estas declaraciones en un comunicado publicado en la página web de The Trevor Project, una organización de prevención del suicidio dentro de la comunidad LGBT, después de que Rowling comentara este fin de semana en Twitter que solo las mujeres menstrúan, lo que indignó a grupos que consideran esa perspectiva discriminatoria.

Todo empezó cuando el sábado compartió un enlace a un artículo titulado "Opinión: Creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa" e ironizó con que "esa gente que menstrúa" "solía tener un nombre", en alusión a la mujer.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA