'El Güero', popular bolero de la Plaza de Armas de Torreón

Lo conocen como "El Güero" en la Plaza de Armas de Torreón. Es bolero desde que tenía 12 años de edad, en la actualidad tiene 52 y se ha mantenido trabajando a diario en ese paseo público.

"El Güero" cuenta que el 6 de mayo pasado cumplió sus 52 años y recuerda que por donde vivía había una reparadora de calzado y desde los 10 años acudía con el dueño para que le permitiera dar lustro a los zapatos y aprendió el oficio.

“Mi papá enfermó desde joven de diabetes y éramos 8 hermanos y pues ya no pude ir a la escuela, llegué hasta tercer año de primaria porque había que trabajar y como aprendí a bolear, pues a eso me dediqué y me sigo dedicando”, cuenta.