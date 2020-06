Crean comités vecinales para reportar fiestas y reuniones masivas en Lerdo

El alcalde Lerdo, Homero Martínez Cabrera dijo que durante las próximas dos semanas su gobierno tratará de "contener a la gente", invitándola a que se quede en casa para evitar que siga incrementándose el número de casos positivos de COVID-19 en esta ciudad.

"Que la gente entienda que es en serio, mucha gente sobre todo del área rural dice que no es cierto que como no ha habido ningún caso en la familia de ellos dicen que no es cierto que es puro cuento del gobierno", señaló.

En este sentido, el presidente municipal anunció que a partir de este martes se crearon comités vecinales para que "sean nuestros ojos y nuestros oídos" en las colonias y comunidades rurales.

"Será un vecino vigilante que nos avisará cuando hay fiesta cuando hay una actividad que no esté autorizada porque el domingo pasado 74 eventos tuvo la Policía Municipal de llamadas por una fiesta, por un convivio, por una cosa u otra, necesitamos apretar y que la gente entienda que es en serio, necesitamos que le ayuden al presidente municipal a quedarse en casa y que esto permita que baje el tema del COVID", afirmó.

Martínez Cabrera señaló que esta mañana se brindó una capacitación a los representantes de los comités vecinales quienes estarán informando si hay alguna reunión masiva u otra actividad no esencial.

Serán 53 grupos conformados en las comunidades rurales y otros cinco en las villas que tiene el municipio.

En lo referente a la zona urbana, indicó que los comités vecinales se manejaran con el padrón que tiene registrado la Dirección de Desarrollo Social. "Generalmente aquí en la zona urbana la gente es más comunicativa, todo sube a las redes sociales y luego luego etiquetan al presidente", dijo.

El alcalde recordó que Lerdo tuvo un repunte de casos positivos en las últimas dos semanas y lo atribuyó a que hubo mucha movilidad durante celebraciones como el 10 de Mayo, el Día del Maestro y el Día del Estudiante.

"El tema por ejemplo de las bancas d la plaza, la gente no entiende, la gente le decimos, ya pusimos cintas de precaución de una manera de otra, íbamos a emplayar y al final la gente sigue rompiendo los sellos, y bueno lo más práctico es quitar las bancas unos 20 días en lo que se normaliza", comentó.

Con corte al día de ayer, el Estado de Durango tiene confirmados 648 casos positivos de coronavirus de los cuales 41 corresponden al municipio de Lerdo. En Ciudad Jardín también se contabilizan 23 casos sospechosos hasta el momento, esto de acuerdo a las cifras presentadas por la Secretaría de Salud en el Estado de Durango.