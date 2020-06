Sony presentará este jueves su consola PlayStation 5

El evento, que será retransmitido en línea, permitirá por primera vez ver algunos juegos en fase de desarrollo para la consola de última generación de Sony, cuyo lanzamiento está previsto para finales de año, según el blog oficial de PlayStation.

El acto tendrá lugar finalmente el jueves 11 a las 20.00 GMT, después de que fuera cancelado en su fecha inicial, el 4 de junio, con el objetivo de "dejar lugar para que se oigan voces más importantes", explicó el presidente de la división de entretenimiento interactivo de Sony, Jim Ryan, a través del blog.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd