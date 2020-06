Keanu Reeves y Alex Winter vuelven en tráiler de Bill & Ted 3

En el avance de la película que llegará 29 años después del estreno de El alucinante viaje de Bill y Ted, segunda y hasta ahora última cinta de la saga, los dos protagonistas son padres con responsabilidades pero que todavía desean cumplir su destino dentro del rock ‘n’ roll.

Todo cambia cuando un mensajero del futuro les avisa de que su única canción puede salvar al mundo tal como lo conocen.

Their destiny is calling. Keanu Reeves and @Winter are BACK in the official poster for Bill & Ted Face the Music! Time to be excellent, dudes.#BillAndTed3 #FaceTheMusic #BillAndTedDay pic.twitter.com/MSZToqIOQZ