Karla Panini dice que sueña y pone en sus oraciones a Karla Luna

Pese a que desde hace años Karla Panini enfrenta el escándalo tras su traición a quien fuera su amiga Karla Luna luego de iniciar un romance con su esposo Américo Garza, “la exlavandera rubia” no se arrepiente de ello.

“Si pudiera echar el tiempo atrás, lo haría, pero no el hecho de haberme enamorado de mi esposo, eso no lo cambio, de tener una familia con él, eso no lo veo como error”, declaró en una entrevista con la revista TVNotas.

Panini reconoció que no ha sido sencillo estar en medio de una batalla de declaraciones, pero aseguró que nunca se ha escondido, sino que quería proteger su vida privada.

“Tal vez debí haber hablado antes, pero no quería hacerlo por respeto a muchas personas, principalmente porque sé que a Dios no le agradan estos circos, pero todo tiene su tiempo y tal vez éste es”, aseguró.

Asimismo, desmintió algún tipo de violencia hacia las hijas que Garza tuvo con Luna y afirmó que ellas son felices viviendo junto a ella y su papá.

“Cuando un niño es maltratado, violentado, sale en los exámenes; cuando un niño no es feliz en un hogar, se le nota, se le ve callado, triste, y ellas no han recibido ningún tipo de maltrato”, respondió en torno a las acusaciones en su contra.

Declaró además que, contrario a lo que se ha dicho, ella no disfrutó la muerte de Karla Luna, ocurrida en septiembre de 2017.

"El homenaje más grande que le puedo rendir es que yo la veo en sus hijas todos los días, es un amor muy grande el que siento por sus niñas, y también porque son hijas del hombre que amo. No fue una noticia ni buena ni agradable, pero sé que fue la voluntad de Dios; no es algo que, como mucha gente piensa, lo disfruté, claro que no, pero no puedo convencer al mundo de lo contrario y no me interesa”.

Aclaró que su única función es amar a las hijas de Luna, pues no tiene ningún poder sobre ellas, y las escucha cuando desean hablar de su mamá.

Panini además recordó, como lo dijo en su pasada entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, que habló tres ocasiones con Karla Luna sobre el tema que las separó.

“Dos de las tres veces que nos vimos sí hubo testigos, la última vez no, pero es gente que está dedicada a Dios, y yo no les pediré que hablen. Esto se quedó entre quienes debía hablarse y así se quedará”.

Finalizó comentando que Luna está en sus oraciones, sobre todo por la responsabilidad que siente al cuidar a sus hijas.

“El tema de las niñas es una gran responsabilidad y claro que tendré que dar cuentas, pero no al público ni a los medios, sino a Dios. Y sí, claro que he dicho su nombre en mis oraciones, le digo: ‘Tú que ya estás en paz, en otro lugar...’, y sé que está ahí, porque las niñas la sueñan, han visto su forma, y yo sé que sí. Es algo lindo que tengan esa conexión con su mami, pues siempre vive en ellas, es su madre y ése es su lugar; y yo también la he soñado, pero me quedo con eso”, concluye.