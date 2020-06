El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó este martes que los agentes de la Policía Municipal que detuvieron a siete manifestantes durante el domingo actuaron de forma adecuada, negó que se haya cometido represión o abuso de cualquier tipo.

Zermeño además afirmó que en el caso de los menores de edad, las detenciones también siguieron un protocolo en el que incluso se les llamó previamente a limpiar las pintas que hicieron en infraestructura pública.

"Nadie tiene derecho de andar 'pintarrajeando' las paredes de nadie, tenemos que respetarnos todos, yo no creo que a ti o a quien nos esté escuchando, le guste que vayan y le 'pintarrajeen' su casa... Después de media hora de estar dialogando con ellos, de pedirles que despintaran las paredes, pues se les tuvo que detener, pues usando el mínimo de fuerza y ahí están los videos, que no mientan y que no exageren las cosas".

El alcalde reiteró que en el municipio de Torreón se respeta la libertad de expresión y de manifestar cualquier inconformidad mediante protestas, aunque subrayó que los derechos de una persona no garantizan que se le falte al respeto a otra.

"Respetamos su derecho, respetamos los derechos humanos de todas las personas", dijo Zermeño Infante.