¿Es posible hablar sin cuerdas vocales?

El habla requiere una fuente de ondas sonoras y un medio para convertirlas en palabras. Las cuerdas vocales producen normalmente las vibraciones que se convierten en sonidos, mediante la intervención de la lengua, el paladar y los labios.

De acuerdo con el Manual de Merck de Información técnica General, existen tres técnicas para hacer que una persona vuelva a hablar tras una extirpación de laringe y son las siguientes:

1. Habla esofágica: en esta técnica se le enseña a llevar aire hacia el esófago durante la inspiración y respiración gradualmente, como en un eructo, articulando al mismo tiempo un sonido.

No obstante, al paciente le resulta difícil aprender a hablar con el esófago, por lo general, no se entienden a la perfección todas las palabras, pero la ventaja de esto es que no requiere cirugía ni el uso de accesorios mecánicos

2. Electrolaringe: es un aparato vibrador provisto de batería que actúa como una fuente de sonido. Cuando esta se apoya contra el cuello produce un sonido mecánico artificial.

En comparación con el habla esofágica, una electrolaringe es más fácil de usar y de comprender por otros, sin embargo, la persona debe llevarlo consigo a todas partes. Por esta razón, los pacientes suelen llamar mucho la atención.

Asimismo, puede usarse desde el primer momento sin entrenamiento previo o tras recibir algunas instrucciones de uso.

3. Fístula traqueoesofágica: se crea introduciendo quirúrgicamente una válvula unidireccional entre la tráquea y el esófago, la cual, fuerza el paso del aire hacia el esófago durante la espiración, produciendo un sonido.

A diferencia de las otras técnicas, esta requiere de práctica considerable, con la finalidad de que el paciente tenga un lenguaje fácil y fluido.

La válvula puede permanecer instalada durante muchos meses, aunque necesita limpieza diaria, de lo contrario, es posible que se penetren accidentalmente en la tráquea líquidos, alimentos o secreciones.