Famosos despiden a Pau Donés, líder de Jarabe de Palo

El también compositor de 53 años de edad, perdió la batalla contra el cáncer luego de cinco años de lucha.

Aquí te compartimos algunas reacciones:

Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las làgrimas, me imagino a [email protected] Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo.