Sufre Viesca entre sequía y pandemia

La sequía ha afectado severamente a los productores del área rural de Viesca y el impacto de la pandemia ha provocado que tampoco tengan acceso a apoyos del gobierno estatal.

Autoridades se quejan de que los precios de garantía que además promueve el gobierno federal no son destinados al norte del país, mientras que el programa anteriormente conocido como Procampo, casi ha desaparecido en el municipio.

Arturo Mora Olguín, director de Desarrollo Rural del municipio de Viesca y comisariado del ejido La Ventana, aseguró que la sequía tiene muy preocupados a los productores.

"Estamos muy preocupados por la sequía que prevalece en todo Coahuila. La naturaleza nos ha castigado muy fuerte. En los bordos de abrevadero ya no tenemos agua, no hay escurrimientos del río Aguanaval desde hace tres años y no se ve nada que nos alimente a los animales que se nos están muriendo. El gobierno del estado no nos ha apoyado y le hemos solicitado suplemento alimenticio y nos dicen que debido a la contingencia por la pandemian no hay recursos", dijo Mora Olguín.

Mencionó que tampoco hay apoyo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Desgraciadamente, nuestro presidente y digo desgraciadamente porque en su campaña prometió mucha ayuda al campo y todo lo que prometió quedó en eso nada más, puras promesas", dijo el director de Desarrollo Rural.

Viesca, dijo, se compone de cinco regiones: La región del Bajío de Ahuichila, de los Tanques, de La Herradura, de Laguna Seca y La Ventana, pero en general, el 80 por ciento (%) de los cultivos del municipio es de temporal, por lo que la afectación por la sequía es generalizada.

En cuanto al apoyo a productores por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno de la República, también se redujo hasta casi desaparecer en varios ejidos.

Lo anterior porque actualmente si la planta no se encuentra ya crecida en los sembradíos, el gobierno no da el apoyo a través del programa Bienestar para la Producción, que es el equivalente al desaparecido Procampo, por ello, por ejemplo en ejidos como La Ventana donde anteriormente había 150 beneficiarios del citado programa, actualmente solo hay 10.

"Son alrededor de mil productores afectados y además, a los que nos dan son mil 600 por hectárea, pero la hectárea de barbecho nos cuesta mil 500 y pues prácticamente ahí se va el programa, ya lo del rastreo, siembra y semilla son gastos directamente de nosotros, además de que el programa Federal de los Precios de Garantía no nos sirve para nada, es una vil mentira porque ese no llega a los estados del norte de la República", dijo.

Mencionó que el gobierno municipal por ahora ha estado enfocándose a resolver el problema del agua potable para los humanos, no para los animales, tal es el caso de la comunidad de Santo Domingo, donde tenían meses sin agua y se surtía a la gente a través de pipas.

Por lo pronto, el municipio busca ayuda gestionando un programa de empleo temporal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Bienestar para desazolvar los canales para que los productores tengan la manera de obtener un ingreso qué llevar a sus familias.