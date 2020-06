Gabriel Soto cambia de look en Tik Tok

En su más reciente video de Tik Tok Gabriel Soto se quitó la barba y no lo ha hecho de manera aburrida, sino que ha hecho un reto bastante divertido, el cual trata de recrear looks de famosos con barbas y bigotes icónicos.

Primero comenzó con su barba completa, luego se la cortó como el personaje de la serie de Breaking Bad para luego pasar a una barba de candado, luego suprimir más vello facial para terminar con un bigote muy ochentero y pasar por el estilo de Charles Chaplin para después mostrar su rostro libre de vello.

En la publicación en Instagram escribió: "Probando looks by #elissasbb Cual (sic) les gusta más #tiktokeando". Algunos de sus fanáticos escribieron que se veía increíble, incluso su novia Irina Baeva escribió: "no puedo con ese video jajajaja".