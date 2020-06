Pronostica Banco Mundial catástrofe global

El Banco Mundial alertó este lunes de la enorme magnitud de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, que llevará a la economía global a un caída del 5.2 por ciento este año, algo no visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, como consecuencia del "rápido y enorme" golpe provocado por el impacto de la COVID-19.

El banco advirtió que nunca antes tantos países habían entrado en recesión a la vez, ni siquiera durante la Gran Depresión de 1930 y tras las dos Guerras Mundiales del pasado siglo.

"Estas son unas perspectivas profundamente aleccionadoras, con una crisis que probablemente dejará cicatrices duraderas y planteará gigantes desafíos globales", dijo Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de Crecimiento Equitativo del BM, en una conferencia telefónica.

Para 2021 se prevé un modesto repunte del 4.2 por ciento, pero sujeto a la elevada incertidumbre actual.

Los ingresos per cápita se prevé que desciendan un 3.6 por ciento a nivel global, lo que supondrá que entre 70 y 100 millones de personas puedan quedar por debajo del umbral de la extrema pobreza (menos de 1.90 dólares al día).

Las previsiones del BM son más pesimistas que las avanzadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril, cuando estimó una contracción global del tres por ciento.

No obstante, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, ha adelantado ya que sus nuevos cálculos, que está previsto sean divulgados el 24 de junio, "muy probablemente" muestren una mayor caída de la esperada hace dos meses.

Todas las regiones del mundo caerán en abruptas recesiones, excepto Asia, que crecerá un 0.5 por ciento, aupada por la recuperación en la segunda mitad del año de China, con una tasa de crecimiento estimada del uno por ciento, aunque el registro económico del gigante asiático de este año será el más bajo en 45 años.

Frente a esto, Latinoamérica será la región con un desplome más pronunciado, del 7.2 por ciento, el mayor en más de dos décadas: Brasil se prevé que se contraiga un ocho por ciento este año, México un 7.5 por ciento y Argentina un 7.3 por ciento.

Estados Unidos, por su parte, se contraerá un 6.1 por ciento este año y la zona euro un 9.1 por ciento, según el reporte de la principal institución de desarrollo mundial.

La economía de Estados Unidos entró en recesión en febrero de 2020 por la pandemia de COVID-19, de acuerdo con los datos del Buró Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés).

La institución emitió un informe donde asegura que hubo un crecimiento sostenido que duró 128 meses pero terminó en el segundo mes de este 2020, después de que la pandemia iniciara sus primeros efectos en el mercado nacional.

En los últimos tres meses han incrementado las repercusiones a la economía, lo que coincide con las medidas de confinamiento en Estados Unidos, para evitar el aumento de los contagios.

El buró afirmó que se trata de una recesión, pues implica una caída económica que dura algunos meses y se identifica por sus efectos en el empleo, la productividad y otros indicadores.

Advirtió de igual manera que una recesión no implica solo daños a un sector sino que afecta a una cantidad significativa de sectores económicos, como ocurre actualmente con la pandemia.

A pesar de ser el país de América que menos ha dado apoyos fiscales para contrarrestar el impacto del coronavirus (COVID-19), México va a salir mejor librado que Brasil y Perú durante este año, de acuerdo con los pronósticos del Banco Mundial presentados ayer lunes.

Ante el impacto súbito y generalizado de la pandemia, así como las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla, la economía mexicana, en términos del Producto Interno Bruto (PIB), va a retroceder 7.5 por ciento durante 2020. Sin embargo, Brasil y Perú van a presentar tasas más negativas que México este año; la economía brasileña se hundirá ocho por ciento y la peruana un -12 por ciento, señala la edición de junio de 2020 del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial.

Esto a pesar de que el Gobierno mexicano casi no ha implementado apoyos fiscales para mitigar las consecuencias negativas de la pandemia en los ingresos de los hogares y empresas. En México, las medidas de índole fiscal en respuesta a la pandemia equivalen a 1.1 por ciento de su PIB, mientras en Brasil representan 7.1 por ciento y en Perú nueve por ciento, según la información más reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el préstamo de mil millones de dólares por parte del BM es una “operación de rutina” que se solicitó el año pasado y manifestó que seguirá sosteniendo su política de no aumentar la deuda pública. “El crédito es una operación de rutina, vamos a decir, es algo que se solicitó el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Nosotros seguiremos sosteniendo que no va a aumentar la deuda, en términos reales, no la aumentamos el año pasado, y este año queremos que no aumente en relación con el PIB, por eso estamos tomando algunas medidas sobre todo de austeridad”. En este sentido, el titular del Ejecutivo federal señaló que se está eficientando la administración federal, por lo que se pretende ahorrar alrededor de 500 mil mdp en la extinción de fondos y fideicomisos, monto que será destinado a programas sociales.

“Estamos también eficientando la administración, estamos considerando que vamos a ahorrar alrededor de 500 mil mdp, esto porque Hacienda va a concentrar fondos de fideicomisos, y al mismo tiempo vamos a destinar el presupuesto a lo fundamental, a lo básico, inclusive va a aumentar el presupuesto destinado a la gente, al pueblo, a los más necesitados, a los pobres, va a aumentar en 50 mil mdp de los que ya estaba autorizado”