El arte del fomi

El diccionario no define correctamente lo que significa "arte", ya que, como todos sabemos, el arte es subjetivo para cada persona. Es por ello que podemos encontrar diferentes muestras de creatividad en diferentes formatos como, por ejemplo, lo que realiza Mayra Ontiveros, quien hace figuras hechas de fomi y unicel.

La creadora es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero La Laguna la adoptó tomándola en sus cálidos brazos. Comenzó su corta pero exitosa carrera guiada por su curiosidad. Siente que sus creaciones no se encasillan en las manualidades, pues cuentan con ciertas bases que permiten llamarlas arte.

"Sí me han comentado que entra en el arte, porque modelo el unicel y el fomi. Igual pinto algunos vestidos a mano alzada y los dibujo".

Mayra inició su particular camino hace cinco años, cuando a su hijo le obsequiaron un muñeco de fomi. Aquella figura llamó su atención y comenzó a manipularlo. Allí supo que podría fabricar uno igual.

Poco a poco, y a base de esfuerzo, la gente comenzó a admirar el trabajo de Mayra, que en un principio comenzó por afición. Pero el boca en boca se encargó de popularizar sus figuras. Su imaginación le dotó de nuevas ideas. "Me empezaron a encargar y comencé a ver que le gustó a la gente. Así que hice mi página."

Mayra confeccionó nuevos productos como estuches para guardar las especies, alajeros, presentes para eventos, portamoños, su oferta es variada.

Todo arte tiene su proceso y el de Mayra no podía ser la excepción. Considera que es fácil y sencillo, el cual consiste en calentar el material para que se afloje y pueda moldearse con alguna base de unicel.

Durante cinco años, Mayra ha pasado por una infinidad de trabajos y pedidos que le han dado alegría. No obstante, el que más satisfacción le ha otorgado es la confección de las catrinas. No oculta su amor por esa tradición mexicana, pues además del respeto que existe, son de sus productos más redituables. Ontiveros ha exportado sus productos a latitudes como Perú y Estados Unidos.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, sobre todo cuando existen limitaciones para exponer su arte en otras plataformas o concursos. No obstante, su arte la llena de alegría por los colores que plasma en sus figuras. Además, considera al proceso como un bálsamo desestresante.

"Me llena mucho porque me inspiro en la alegría, por todos sus colores y todos sus detalles. Me llena plenamente porque me gusta mucho pintar, dibujar, crear. Y para mí el hacer manualidades es para desestresarme".

Como todas las artes, esta lleva su tiempo. Las creaciones de Mayra varían de acuerdo a los pedidos o formas que se desee darles. Por ejemplo, una máscara puede llevarle poco tiempo. Otros muñecos personalizados pueden llevarle más horas. "Lo que me deja es una satisfacción enorme cuando ya lo veo terminado y me percato de que quedó mejor de lo que esperaba".

Mayra Ontiveros moldea personajes con sus propias manos.