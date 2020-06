Critica asignación de los créditos del Fondo Durango

La dirigencia del PRI en Durango pidió al Gobierno del Estado que transparente las reglas de operación que aplicó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para la asignación de los créditos del Fondo Durango y que explique por qué la mayoría de los beneficiados fueron de la capital, sin equilibrarlos con La Laguna que genera un gran número de empleos.

"Hemos venido criticando desde la semana pasada la asignación que hubo a través del Fondo Durango una serie de créditos por el orden de 50 millones de pesos que discrecionalmente, sin mecanismos claros de transparencia, fueron otorgados a servidores públicos, a prominentes políticos del Partido Acción Nacional, a líderes de cámaras y organismos empresariales con familiares y prestanombres beneficiarios de estos créditos", refirió el presidente del tricolor, Luis Enrique Benítez Ojeda.

Señaló que están a la espera de saber quién de las personas beneficiadas devolverá el crédito a fin de que ese dinero se entregue a la gente que lo necesita "al que tiene la mercería, la papelería, la ferretera, el taller mecánico, la cocina económica, al verdadero microempresario".

Benítez Ojeda dijo que le "llama la atención" que hasta ahora no ha visto que el empresariado lagunero haya dicho "¿y por qué Gómez Palacio y por qué Lerdo no?, también allá hay negocios y también allá hay necesidad, me parece que también preguntarle al Gobierno del Estado, por qué ninguno de estos créditos se enfocó en la Comarca Lagunera que tanto genera empleos y qué tanto le es útil al Estado con lo que recauda y con lo que paga a la Federación de impuestos".

Como se recordará, el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, aceptó la separación temporal del cargo del secretario de Desarrollo Económico, Ramón Tomás Dávila Flores, decisión que obedeció a fortalecer y facilitar las tareas de investigación que realiza la Secretaría de Contraloría del Estado en torno a las reglas de operación que aplicó la Sedeco para la asignación de créditos del Fondo Durango a micro, pequeñas y medianas empresas, durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19.