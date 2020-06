Michael Ronda seguirá en la segunda temporada de 'Control Z'

Michael Ronda interpretaba a un personaje de 42 años en la serie biográfica de "Bronco" cuando le ofrecieron trabajar en "Control Z", un proyecto juvenil como el que estaba esperando; sin embargo, conforme la historia se desarrolló, todo indicaba que su personaje desaparecería.

El actor de 23 años interpreta a Javier Williams, el chico nuevo de una escuela de prestigio donde varios adolescentes son atacados por un hacker. La serie ha permanecido durante varias semanas en el top de lo más popular de Netflix, por lo que recientemente se anunció una segunda temporada, y ahora, a pesar de la incertidumbre, Ronda confirmó que su personaje también está contemplado en la continuación.

"A mí ya me hablaron y me dijeron que iba a haber segunda temporada, entonces yo no sé", dijo Ronda entre risas.

Para el intérprete, Javier es una pieza clave en la historia, pues es quien se encarga de dar estabilidad al caos que se presenta, con situaciones reales como drogas, sexo, abuso y delitos cibernéticos.

"Cada personaje tiene una misión y esa también es la cereza del pastel y, desde mi punto de vista, la misión de Javier es traer un poco de paz a un rincón demasiado acelerado y demasiado afectado en todos los aspectos", afirmó.

Para prepararse, antes de comenzar a grabar escuchaba música relajante, pues el ambiente entre jóvenes, aunque era divertido, en ocasiones también fue demasiado dinámico, sin embargo para Michael, ser parte de este proyecto es un hecho que hace juego con su misión en lo profesional.

"Tenía muchas ganas de hacer una serie juvenil, de dirigir un mensaje hacia los jóvenes de hoy, que somos los líderes del mañana y me pareció una propuesta súper atractiva", afirmó.

"Sí me dio un poquito de miedo porque no es fácil hacer algo juvenil que esté bien hecho, o sea con verdad, con responsabilidad; las cosas que yo he visto que se hacen en México, a veces digo: 'No sé, caray. Como que no', me cuesta trabajo encontrar profundidad, pero cuando yo vi esta historia dije: `ok yo creo que esta es la oportunidad´ y no me arrepiento", agregó.