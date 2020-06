Someterán a consideración probable indisciplina de regidores del PRI en Gómez Palacio

La dirigencia del PRI en Durango someterá a consideración de los órganos partidarios la probable indisciplina y/o la falta de responsabilidad que hubiera en alguno de los regidoras y regidoras de la fracción del tricolor en Gómez Palacio, que siguen divididos y que al menos en la mayoría de los puntos que se tratan en el Cabildo, algunos los votan a favor y otros en contra.

“Desde le PRI de Durango, desde el PRI estatal de Durango, seguiremos pensando y recomendando que seamos oposición en el Cabildo de Gómez Palacio, respetamos la voluntad y la forma de pensar de cada uno de los cinco regidores y regidoras. No compartimos del todo algunas actitudes, hemos estado intentando conciliar y buscar la unidad y lo seguiremos haciendo, es nuestra tarea”, dijo Luis Enrique Benítez Ojeda, presidente del PRI en el Estado.

Mencionó que ha estado pendiente de algunas de las sesiones del máximo órgano de autoridad en el municipio por lo que seguirá insistiendo con los ediles para que sean una oposición efectiva. “Pero tampoco podemos obligar a nadie a que piense distinto, desafortunadamente, buscaremos hasta donde sea posible lograr la unidad y de no hacerlo, tomaremos las medidas que ya hemos anunciado...como sucede en otros Cabildos y en otros congresos del país”, apuntó.

Indicó que este fenómeno está ocurriendo en otras entidades del país pues hay representantes populares de este partido político que “luego sienten que tienen libertad para decidir y para votar y nosotros tenemos también que buscar una justa medianía, sí en el respeto a su investidura y a su pensamiento pero también en la disciplina y respeto al instituto político que los convocó”.

Señaló que las oposiciones no son las que deben de aplaudir o "ser comparsas" ni apoyar las decisiones de un gobierno. "Las oposiciones somos eso, oposiciones. Claro que también hay ocasiones en que no nos podemos poner en contra de todo porque hay cosas que le pueden ser útiles a la sociedad y hay que apoyarlas, pero me parece y estoy convencido que las oposiciones somos equilibrio en este país":

En conferencia de prensa virtual, el dirigente del PRI en Durango, afirmó también que el Ayuntamiento de Gómez Palacio “ha hecho mal las cosas” pues a casi un año de gobierno de la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez no hay obra pública ni inversiones importantes.

También criticó los sobreeejercicios en el Presupuesto de Egresos 2020 que ya registran varias direcciones municipales en estos primeros cuatros meses del año, aún y cuando éstas disminuyeron sus actividades con motivo de la pandemia por el coronavirus.