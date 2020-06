No podía seguir solapando: exdirector de Alcoholes de Matamoros

El exdirector de Alcoholes del Municipio de Matamoros, Jesús López Aranda, dice estar tranquilo ante todo lo que declaró ante la Comisión de Alcoholes: “Ya no podía seguir solapando tanto”, dijo y aseguró tener pruebas de su manifiesto pese a que sus señalamientos le valieron una denuncia en su contra presentada por el alcalde de Matamoros, Horacio Piña Ávila, ante la cual responderá cuando lo citen a declarar, aseguró.

“Yo me siento tranquilo porque tengo evidencias para defenderme, yo no voy a meter una demanda o una contrademanda por todas las imputaciones que me han hecho pero sí voy a defenderme con evidencias que yo tengo y pese a las consecuencias que pueda haber para las personas que me están atacando por parte de la Justicia”, dijo López Aranda.

Como se informó recientemente el alcalde denunció al exdirector de Alcoholes por el delito de imputaciones falsas a servidor público y por el delito de extorsión en grado de tentativa el pasado 3 de Junio ante la Fiscalía Especializada De Delitos por Hechos de Corrupción. Esto en respuesta a la declaración que hizo López Aranda mediante un documento firmado por él y dirigido a la Comisión de Alcoholes del Cabildo hace más de un mes, específicamente los días 4 y 5 de Mayo, donde manifiesta públicamente que por órdenes del alcalde Horacio Piña, él como director de Alcoholes, entregaba dinero de los ingresos por concepto de permisos de venta de cerveza y permisos de traslado de cerveza al primo del alcalde, Roberto Piña Román y en tres ocasiones al dirigente popular Jesús Contreras Pacheco.

El exdirector de Alcoholes dijo este lunes que todavía no lo han citado por parte de la Fiscalía tras la denuncia que interpuso el presidente municipal en su contra.

“Yo cumplí como servidor público y las entregas de recursos fueron instrucciones directas que recibí. Yo nunca había estado en ese tipo de situaciones y menos que me estén inventando tanta cosa”, dijo el exfuncionario, quién actualmente no tiene una oficina asignada pero acude diario a la Presidencia ya que se encuentra separado del cargo y de sus funciones pero no ha sido dado de baja por lo que debe presentarse diariamente.

“Nosotros ya no quisimos solapar tanto asunto y por eso quisimos plasmarlo en el informe que presenté aunque todavía falta mucho”, dijo López Aranda.

Ante la posibilidad de que por esta situación él y otras personas pudieran llegar a dar a la cárcel mencionó: “No creo, pero si llegara yo a estar en la cárcel sería injustamente... Si no se castiga a las personas que realmente cometieron el delito pues a mí ya no me corresponde esa situación pero estoy tranquilo porque yo tengo pruebas contundentes que ellos seguramente desconocen y por eso hablan pero yo tengo la conciencia limpia, puedo ver a las personas de frente sin agacharme ni ocultar nada y así ando yo en los ejidos. Soy de Coyote”, aseguró el exdirector.

López Aranda mencionó que el pasado viernes además cumplió con varias de las exigencias de la Contraloría Municipal correspondiente a la investigación que actualmente se realiza del periodo en el que ocupó la oficina,que es desde el 3 de enero del 2019 a mayo de este 2020.