Exhiben supuestos malos tratos de Bárbara de Regil en redes

Parece que los problemas no dejan de llegar para Bárbara de Regil, quien recientemente fue acusada de “racista” tras llamar “feo” al tono de piel oscuro, pues ahora se encuentra en el ojo del huracán luego de que usuarios de redes narraran su experiencia negativa al tratar con la actriz.

Todo comenzó a través de un hilo de Twitter que compartió el usuario @richoou quien se hace llamar Ricci Fuentes, donde cuenta su desagradable experiencia al trabajar a lado de la protagonista de “Rosario Tijeras” para la portada de la revista TrendMx.

Ricci evidencia la supuesta falta de profesionalismo de Regil y la acusa de no sólo tratar mal al equipo de trabajo que colaboró con ella, sino también a su madre, a quien asegura que la actriz le dijo “tú cállate estoy harta” mientras se preparaba.

Según relata, Bárbara comenzó a estallar contra el personal tras no “acceder” éste a sus exigencias, poniendo de ejemplo el momento en el que la actriz mostró su inconformidad al no ser maquillada con un producto de la marca Dior, además de maltratar al peluquero por quererla peinar con indicaciones del fotógrafo y no de ella.

De acuerdo a la versión de Fuentes, al final la actriz no concluyó la sesión fotográfica que se trataba de una colaboración sin fines de lucro, debido a su molestia por la “falta de profesionalismo” de los trabajadores.

Por si fuera poco, a la denuncia se sumaron quejas de otras personas que también tuvieron algún tipo de contacto con Bárbara de Regil.

Aunque Bárbara de Regil no hizo ningún posicionamiento público sobre sus actitudes, la actriz le contestó a sus detractores diciendo que no se acordaba de ellos y que las acusaciones eran falsas.

Como una supuesta proveedora de bikinis, quien la acusó de pedirle algunas piezas con la promesa de promocionarlos, sin cumplir con lo acordado.

Una empleada de un centro comercial también la denunció por haberla ofendido durante su visita a la tienda donde se encontraba la joven que la atendió, como también otros colaboradores que la calificaron como “falsa”, en referencia a la imagen que muestra a sus seguidores.

La verdadera cara de Bárbara de Regil Publicado por Hilos de Twitter en Domingo, 7 de junio de 2020

Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos en su contra.