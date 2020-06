Señalan racismo en producción de la cinta Fantastic Four

El cineasta estadounidense Josh Trank reveló un nuevo caso de racismo en Hollywood, en esta ocasión en contra de las actrices afrodescendientes, todo esto luego de las protestas en contra de la discriminación racial derivadas del asesinato por brutalidad policíaca de George Floyd.

El director reveló que uno de sus planes para Fantastic Four de 2015, era la inclusión de una actriz negra para el papel de “Sue Storm” (“Invisible Woman”), sin embargo, el estudio fue “bastante retrograda al respecto”, dijo a First Cut.

“Hubo muchas conversaciones controvertidas entre bastidores sobre eso. Estaba principalmente interesado en una ‘Sue Storm’ negra, un ‘Johnny Storm’ negro y un ‘Franklin Storm’ negro”, dijo. "Pero cuando se trata de un estudio en una película masiva como esa, todo el mundo quiere tener una mente abierta sobre quiénes serán las estrellas. Cuando llegó el momento, encontré un fuerte rechazo al elegir a una mujer negra en ese papel".

El cineasta aseguró que finalmente hubo que hacerle cambios a la historia, pues los personajes “Johnny” y “Franklin” fueron interpretados por actores afroamericanos, mientras que “Sue” fue la actriz blanca Kate Mara, por lo que en la ficción, fue enmarcada como la hermana adoptiva, lo que provocó críticas entre los fanáticos.

El cineasta asegura sentirse “avergonzado por eso, no solo por principio, porque esos no son los valores que defiendo en mi propia vida, y no lo fueron entonces para mí”, compartió.

“Soy alguien que siempre habla de defender lo que creo, incluso si eso significa quemar mi carrera, y me siento mal por no haberlo hecho con ese problema. Siento que he fallado en ese sentido”, finalizó.