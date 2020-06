Rosie O'Donnell pide más compasión para los esquizofrénicos

Para Rosie O’Donnell, uno de los puntos que más destacan de la miniserie de HBO I know this much is true es que crea conciencia hacia la salud mental y refleja a las personas con esquizofrenia más allá de cómo se suelen plasmar en la industria del entretenimiento.

La actriz considera que quienes padecen este trastorno necesitan recibir más compasión y atención y no que se les denigre. "En Estados Unidos siempre que ves a un esquizofrénico en una película o serie siempre terminan siendo los asesinos cuando en la vida realidad no lastimarían a nadie más que a ellos mismos", comenta en videollamada. Protagonizada por Mark Ruffalo, sigue la vida de los gemelos "Dominick" y "Thomas Birdsey" (ambos interpretados por Mark), uno de ellos que sufre esquizofrenia y el otro estrés postraumático. En la producción, que se transmite los domingos a las 22:00 horas, Rosie interpreta a una trabajadora social llamada "Lisa Sheffer" y compartió créditos con otros actores como Kathryn Hahn, Juliette Lewis y Melissa Leo. La conexión con su personaje es fuerte. Rosie cuenta que amó interpretar a "Lisa" porque a través de ella pudo honrar a la persona que fue su figura materna. "Tuve una maestra cuando estaba en séptimo grado que se convirtió en una figura materna después de que mi mamá murió y ella dejó la enseñanza para convertirse en trabajadora social", relata. "Así que estaba muy familiarizada con lo que significa esa profesión y qué tipo de tenacidad necesitas para hacer este trabajo que realmente nunca termina; siempre hay alguien, otro cliente, otro paciente, alguien más a quién ayudar", señala. El próximo 14 de junio llegará a HBO el capítulo final de la serie dirigida por Derek Cianfrance, quien está detrás de cintas como Blue valentine y The place beyond the pines. La historia es una adaptación de la novela homónima de Wally Lamb, que toma lugar en la los 90 y para la que Ruffalo no sólo tuvo que prepararse actoralmente sino que también modificó su cuerpo bajando de peso para grabar escenas de uno de los gemelos y después ganando todavía más kilos de los que ya tenía para interpretar al segundo. Rosie destaca el trabajo de Ruffalo y comparte que cuando regresaron a las grabaciones para realizar las tomas de Mark, le costó trabajo reconocerlo. "La primera vez que estaba ya en el personaje de Thomas pensé que era un vagabundo y le hablé al guardia de seguridad. Él me dijo que mirara otra vez y ahí me di cuenta que era él".