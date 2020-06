Jared Leto fue maltratado en Suicide Squad: David Ayer

Una de las quejas que enfrentó la cinta fue la poca participación de Jared Leto, quien dio vida a una nueva versión del "Joker" y que en la cinta pasó a ser un personaje secundario.

Una cuenta en Twitter de nombre ReleaseThe AyerCut mostró su emoción de que su movimiento ha llegado hasta el vocalista de 30 Seconds To Mars.

"Todavía no puedo creer que hace solo unas horas a Jared Leto le gustara uno de nuestros tweets de nuestra campaña. Estamos contentos de que nuestra campaña haya traído muchas sonrisas a los rostros de las personas".

Ante esto, el director respondió que lo que sucedió con el papel de Leto fue una injusticia.

"Jared fue bastante maltratado durante esto. Nadie ha visto su actuación. Fue arrancado de la película".

A pesar de que la iniciativa ha cobrado fuerza, Warner Bros., no ha mostrado señales de llevar a cabo la petición. Además, el hecho de que se realizará un reinicio de la franquicia a cargo de James Gunn, complica que el corte de Ayer tenga el visto bueno.

Jared was pretty mistreated during this. No one has seen his performance. It was ripped out of the movie. https://t.co/gSOeyJjtyd