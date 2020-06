Andrea Hernández crece como Guerrera

Con apenas 20 años cumplidos, la lagunera Andrea Hernández ya tiene un lugar ganado en la historia de las Guerreras del Santos Laguna Femenil, al anotar gol durante el primer partido en la historia del equipo y ser una de las jugadoras más reconocidas en el cuadro Albiverde, al acompañarlo desde que nació en su aventura deportiva.

Nacida en Torreón, el 3 de marzo del año 2000, Joseline Andrea Hernández Hurtado es un claro ejemplo del modelo de formación de jugadoras que ha instaurado Santos Laguna en su equipo Femenil, al ser una futbolista local que alcanzó el profesionalismo muy joven y esa proyección, aunada a su calidad, la han llevado a ser considerada en la selección nacional Sub 20. Dentro de su espacio "Guerreras a Fondo", el club Albiverde realizó una entrevista a la jugadora que debutó junto al equipo, el sábado 29 de julio de 2017, enfrentando a las Esmeraldas del León.

DULCE RECUERDO

La atacante santista revivió su primer gol como profesional, que a su vez, sirvió para la primera victoria de la historia del Santos Laguna Femenil, un sábado por la mañana en las canchas del Territorio Santos Modelo: "anotar el primer gol en el primer torneo es algo muy significativo, ya que dice mucho, siendo en el inicio de la Liga MX Femenil es algo muy emocionante", señaló Andrea, quien en ese partido alineó junto a Jennifer García en el arco, María Núñez, Blanca Rodríguez, Marcela Guerra, Brenda López, Brenda Guevara, Yahaira Flores, Nancy Quiñones, Ana Yassin y Aidé Pérez, todas dirigidas por Armando Pedroza.

El crecimiento de Andrea con la camiseta del Santos Femenil, se ha dado no solamente en la cancha, sino también como persona, por lo que los colores verde y blanco la acompañarán toda su vida, al permitirle cumplir un sueño que vislumbró desde que era niña y que hoy complementa con los gustos y actividades de cualquier joven: "mi sueño nace desde pequeña, desde los cinco o seis años. Mis primos siempre me invitaban a jugar, además de que mi papá también jugó futbol. Me gusta mucho ver películas, jugar cartas y ver series".

SUMA EXPERIENCIAS

Andrea Hernández se define como "una persona valiente, exitosa, cariñosa y un poco enojona", lo que se refrenda cuando está adentro de la cancha, al nunca dejar de correr y demostrar el carácter cuando disputa el balón. Pero con todo y ese carácter recio, es una de las jugadoras que más disfruta al estar en compañía del resto de las jugadoras y hacer un buen grupo: "me siento muy bien en las pretemporadas, porque se ve la unión y las ganas del equipo de que inicie el torneo, así como el apoyo y el esfuerzo de todas", señaló.

Llegar a ponerse la camiseta de la selección nacional en la categoría Sub 20, es también una sensación que nunca olvidará Andrea, que para ella representó "orgullo y pasión. Fue una experiencia inigualable y que quedará marcada para mí". Finalmente, Hernández aseguró que su mentalidad sigue firme en cuanto al crecimiento que pretende alcanzar como futbolista del equipo Albiverde: "quiero seguir mejorando, seguir creciendo como jugadora, apoyar al equipo para que se logren los objetivos", sentenció.