Se inspiró en la 'cultura negra'

El músico canadiense Justin Bieber se ha comprometido a luchar en contra de las injusticias raciales, luego de admitir que se ha "beneficiado de la cultura negra" a lo largo de su carrera.

"Me inspira la cultura negra. Me he beneficiado de la cultura negra ", escribió Bieber en un comunicado en redes sociales. "Mi estilo, cómo canto, bailo, actúo y mi moda han sido influenciados e inspirados por la cultura negra".

Luego de esta reflexión, aseguró que en adelante hará lo necesario para luchar por un cambio, todo en el marco del movimiento Black Lives Matter, que se desató tras el asesinato de George Floyd.

"Estoy comprometido a usar mi plataforma desde este día en adelante para aprender, hablar sobre la injusticia racial y la opresión sistémica, e identificar formas de ser parte de un cambio muy necesario",

"He sentido vergüenza en el sentido de, ¿por qué estos hombres fueron asesinados? Esto hizo que casi me pusiera una manta sobre los ojos", dijo. "¿Por qué ahora? Me siento mal cuando se trata de eso", continuó.