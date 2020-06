Si usted me lo permite, aquí deseo hacer unas aclaraciones respecto a los prefijos "es" y "ex" que a veces nos dan mucho problema. ¿Lo permite? Pues como dijo Vicente Leñero, voy con mi hacha.

Espléndido es con 's' y también estético. Estético viene del griego aesteticos y se refiere a las cosas que pueden percibirse a través de los sentidos. La estética es la teoría de la belleza y del arte y el que la practica es un esteta… Así se le llama y por favor, sin albures ni nada de eso.

Un pintor, un cineasta, un artista que busca en sus obras expresar algo bello, es un esteta, con 's'.

Lo estático es algo que no se mueve y el vocablo se usa con frecuencia para referirse a cargas eléctricas estacionarias. Pero ¡cuidado, porque si le cambiamos la 's' por una 'x', nos va a quedar extático, que se refiere al que se encuentra en éxtasis, como diputado en el Congreso, haga de cuenta.

Una persona en éxtasis es la que está embargada hasta lo más profundo del alma -digamos folclóricamente que está "hasta las chanclas"- por algún sentimiento de admiración o de alegría. O sea, para decirlo "académicamente" que está "en la pura baba".

Esotérico indica algo culto, reservado. Pero si uno dice exotérico, está expresando exactamente lo contrario. Exotérico es un término nada usual para nosotros, y es "lo accesible para el vulgo, para la masa; lo que se puede conocer y entender fácilmente".

¿Usted sabe lo que es expander? ¿Algo así como extender, ampliar o ensanchar? Pues permítame decirle que anda usted "chispeando fuera de la olla" porque el verbo "expander" no existe. La palabra es expandir y la acción es expansión.

Expedito también es con 'x' pero eso no quiere decir que tenga alguna tacha. Al contrario: Expedito es algo que no presenta obstáculos. Es, por ejemplo, un trámite que puede ejecutarse sin problemas como sucede siempre en la ventanilla de cualquier dependencia oficial… ¡ajá, sí cómo no!

Además, Expedito es nombre de persona. Según el más antiguo calendario de Galván, el 19 de abril es el día de San Expedito Mártir, que por cierto no es, como algunos creen, el Santo Patrono de los alcohólicos anónimos…

¡Para nada!

ME PREGUNTA: Aracely Romero: ¿Qué es la sinergia?

LE RESPONDO: Sinergia es la acción de dos o más elementos, que produce efectos superiores a los que se producirían sumando los efectos de las acciones individuales.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La ambición es el último refugio del fracaso.