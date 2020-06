Héctor Suárez Gomís comparte recuerdos de su padre

Como parte de los mensajes que el actor Héctor Suárez Gomís ha compartido en homenaje a su padre, el actor Héctor Suárez, quien falleciera a los 81 años el 1 de junio, narró el recuerdo más viejo que tiene de él, el momento en que lo vio por primera vez en pantalla grande y cómo es que, de él, aprendió la integridad y honestidad, así como el amor a su profesión.

“El recuerdo más viejo que tengo de los dos juntos es de hace más o menos 47 años. Estábamos en el cine, entre los dos nos comíamos un gaznate, las luces se apagaron, me sentó en sus piernas y comenzó la película. No, no era ‘Pinocho’, ‘Dumbo’ ni ‘Los Aristogatos’; esas vinieron después”, refirió Gomís en redes sociales, donde publicó varias fotografías al lado de su padre.

El actor añadió que, en el momento en que vio a su papá reflejado en pantalla, comprendió que era especial y único, pues ninguna persona en el público lograba estar en dos lugares al mismo tiempo: “Mi papá provocó que me enamorara de mi profesión. Siempre me dijo ‘campeón’”, explicó el hijo del histrión, quien profundizó que todos los días recibió un “Te amo”, aunque fuera por mensaje, por parte de su padre.

“Me enseñó a ser un guerrero con su ejemplo, a no dejarme de nadie. La integridad y la honestidad en mi persona son por su culpa. Hay algo que no sé de qué manera se lo voy a agradecer: ¡Me enseñó a reír! La risa en nuestra relación siempre fue muy importante. Todo, absolutamente todo lo veíamos a través del humor”, agregó.

Suárez Gomís expresó que en las últimas pláticas que tuvo con Héctor Suárez, le agradeció por haberle enseñado a ser padre y definió a sus hijos Ximena y Pablo, como la herencia más importante que pudo recibir: “Un día, entre mi infancia y mi adolescencia, me pidió que lo oyera con mucha atención y me dijo con mucha firmeza: -Óyeme bien, cabrón. En esta vida siempre hay que ser agradecido-”, enseñanza que precisó, jamás ha olvidado.