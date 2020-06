Detectan retenedores desconocidos de impuestos

Detecta Prodecon en Coahuila a retenedores desconocidos, por lo que el contribuyente, al momento de presentar su declaración anual, advierte que un patrón estuvo reportando al Servicio de Administración Tributaria (SAT) como si hubiera una relación laboral, pero que en realidad no existe.

Aarón Huerta Hernández, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Coahuila, dijo que estos retenedores reportan como si la persona hubiera sido su empleada y, por ende, se retiene una cantidad, pero los contribuyentes señalan que desconocen quienes sean estos patrones.

"A través del servicio de quejas, los apoyamos para que no tengan ningún tipo de inconveniente al presentar su declaración en lo que sí reconocen, en lo que les toca declarar, y además, obtener saldos a favor de ello", expresó.

Indicó que este es el problema más grave que se presenta en esta delegación, con sede en el Palacio Federal de Torreón, pues ello implica investigar incluso quien ha estado haciendo un uso incorrecto de la información del contribuyente o si obedece a algún tipo de confusión.

Entre las problemáticas relativas a la contingencia por COVID-19, señaló que hay contribuyentes que requieren de renovar su firma electrónica para presentar su declaración, como en los casos donde se tiene un saldo a favor arriba de los 50 mil pesos, sin embargo, no la tenían o no estaba vigente, y resulta difícil obtener citas ante el SAT para esta renovación.

Durante el 2019, la oficina tuvo más de cinco mil 800 atenciones y hasta abril del 2020, ya se habían alcanzado las dos mil. El delegado dijo que los servicios de Prodecon son gratuitos y se vela por todos aquellos contribuyentes que no cuentan con los medios para acceder a un consultor fiscal o un contador, pero enfrentan muchas dudas sobre si tributan o no correctamente, si tienen o no derecho a una devolución, si están al corriente en sus obligaciones fiscales, etc.

Huerta Hernández llamó a la ciudadanía a no dejarse llevar por las "fake news" o noticias falsas que se publican en las redes sociales, pues se difundió que a partir de junio habría un impuesto sobre depósitos en efectivo y que se tendrían que declarar al SAT si superan los cinco mil pesos.

"Esto es falso, si alguien tiene dudas, puede comunicarse con nosotros, porque no es así", dijo.

Por otra parte, dijo que quienes obtienen ingresos a través de plataformas digitales por la prestación de servicios (Uber, Didi, Rappi), tendrán una modificación en su cumplimiento de obligaciones en el presente mes.