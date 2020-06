Pepillo Origel se vuelve tendencia por misterioso hombre en boxers

El pasado sábado por la tarde, se difundió en redes sociales la fotografía de Pepillo Origel en pijama desde la cocina de su casa.

Lo que llamó la atención de los internautas no fue su vestimenta 'casual', sino que en el reflejo de la estufa se alcanza a ver el cuerpo de un hombre en ropa interior.

Rápidamente internautas comenzaron a asumir que se trata de su pareja sentimental, de quien se desconoce su identidad.

Hace algunos meses, Juan José Origel fue acusado de infidelidad por parte de Pablo Alderete, quien supuestamente mantuvo una relación sentimental con él por algunos meses.

"Me fue infiel y ahora no quiere que se entere su otro novio y por eso ya no quiere que suba fotos con él’’, aseguró.

A través de redes, el conductor de espectáculos se pronunció al respecto y aseguró que más tarde contaría la historia detrás de la popular fotografía.