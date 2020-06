En San Pedro 'no tocan' el Fortaseg

La alcaldesa, Patricia Grado Falcón, aseguró que en el caso del Ayuntamiento de San Pedro, este no decidió reasignar parte de los recursos del Fortaseg (programa de Fortalecimiento para la Seguridad), para atender el tema de las necesidades surgidas por la pandemia.

San Pedro, al igual que otros municipios que tienen el beneficio del Fortaseg, tuvieron la oportunidad de destinar parte de estos recursos asignados por el gobierno federal debido a que hubo una autorización previa para ello por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"No tuvimos nosotros la necesidad de mover recursos del Fortaseg porque en esta administración tenemos prioridades como la salud, la reactivación económica y la seguridad también siguen siendo una prioridad porque nuestra comunidad es muy compleja y con cinco patrullas o seis no podemos darle vuelta a las 123 comunidades y recorrer 110 mil kilómetros. Tenemos cinco patrullas nuevas y otras tres ya viejas, tenemos unas ocho en total y la verdad es que no alcanzamos", dijo la alcaldesa.

La presidenta municipal mencionó que derivado de los contagios por COVID-19 y la necesidad de quedarse en casa de las familias, en el caso de los robos a domicilios, disminuyeron en el municipio, pero que también se han incrementado otros rubros como es el robo hormiga en los comercios o a negocios.

"El robo hormiga es lo que se ha incrementado en un 87 por ciento, según las reuniones que tenemos, pero afortunadamente, el robo con violencia no se ha disparado y esperemos que no se nos dé", dijo la alcaldesa, quien aseguró que la base de operación mixta que está integrada por la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Policía Municipal y Policía Civil, ha dado buenos resultados.