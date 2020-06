Salwa Eid Naser se saltó tres controles de dopaje

La bahrainí Salwa Eid Naser, suspendida provisionalmente por la Unidad de Integridad del Atletismo, ha confirmado que los tres controles que se saltó fueron antes de los Mundiales de Doha, en los que obtuvo el título con la menor marca de los últimos 34 años (48.14).

La infracción cometida por la campeona del mundo (no estar disponible para controles de dopaje tres veces en el plazo de doce meses) puede acarrearle no sólo la suspensión correspondiente a un positivo, sino la pérdida del título.

"Nunca he sido una tramposa y nunca lo seré. Yo sólo he omitido tres controles de dopaje, que es algo normal. A veces pasa, y puede sucederle a cualquiera. No quiero que la gente se confunda con todo esto porque yo nunca haría trampas", declaró la atleta en un vídeo publicado en Instagram.

Naser precisó que los tres controles para los que no estuvo localizable fueron antes de los Mundiales de Doha, que se disputaron entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre pasados y en los que, con 21 años, se erigió en la reina indiscutible con su marca, la tercera mejor de todos los tiempos, que le sirvió para batir a la campeona olímpica, la bahamesa Shaunae Miller-Uibo.

"Espero que todo esto se resuelva porque no me gusta nada la imagen, pero ha ocurrido. Todo va a ir bien, aunque es muy duro tener esta pequeña mancha sobre mi nombre", admitió Naser.

"Jamás tomaría drogas para aumentar el rendimiento. Creo en el talento y sé que yo tengo talento", subrayó.

Naser, nacida Ebelechukwu Agbapuonwu en Nigeria de madre nigeriana (también velocista) y padre bahrainí, sólo tiene ahora por delante, en el ránking mundial de todos los tiempos, a la alemana oriental Marita Koch (47.60) y la checoslovaca Jarmila Kratochvilova (47.99).

Los atletas de elite, de acuerdo con el reglamento antidopaje, deben declarar trimestralmente su localización habitual, lugares de entrenamiento, planificación de competiciones y planificación trimestral con las posibles localizaciones y horarios, a fin de estar disponibles para cualquier control fuera de competición.

Una infracción del reglamento en esta materia se puede producir por no haber rellenado el formulario de localización en los plazos requeridos o bien por no haber estado presente en el lugar donde se les podía encontrar según los detalles declarados.

Tres incomparecencias en el plazo de un año, si no se justifican durante la investigación, se consideran una infracción de dopaje, que acarrea suspensión como si se tratara de un positivo.

La suspensión provisional de Salwa Eid Naser se suma a la lista de atletas bahrainíes que han infringido el reglamento antidopaje, como Ruth Jebet y la campeona olímpica de maratón, Eunice Kirwa.