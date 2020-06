Osorio y Eriksson, los peores técnicos de la selección mexicana

El sueco Sven-Goran Eriksson y el colombiano Juan Carlos Osorio han sido los técnicos que peor han hecho la cosas al frente de la selección mexicana de futbol, señaló el exfutbolista Luis Hernández.

"El peor (Osorio) y Eriksson también, sin duda alguna, más con la tontería esa de las rotaciones, las únicas rotaciones seguras son las que daba la tierra", dijo.

Manifestó que el estratega colombiano debió haber abandonado la dirección técnica del Tri luego de la derrota de 7-0 ante Chile en cuartos de final de la Copa América Centenario 2016.

"Debió haber salido y debió haber renunciado, obviamente, como tenemos algunos directivos que pueden manejar a un técnico esa fue la razón para mantenerlo", declaró a una televisora internacional.

Aseguró que Osorio se mantuvo con el representativo mexicano porque era un "títere" de los mandos del futbol mexicano que no le representaba algún problema.

"(Los directivos) no podían manejar a ningún otro técnico y tenían a este técnico que era un títere y lo hicieron así por eso no renunció y se fue ni nada de eso", sentenció el mundialista en Francia 98'.

El colombiano Juan Carlos Osorio, ex técnico de la Selección Mexicana de Futbol, aceptó que cometió un error en el partido de Suecia en la primera fase de la Copa del Mundo Rusia 2018, pero dejó en claro que nunca buscó el empate, ya que su idea futbolística es la de siempre buscar el triunfo.

"Siempre he levantado la mano y he dicho que contra Suecia me equivoqué yo porque en el intermedio teníamos siete puntos y nunca he planteado un partido para empatar, siempre para ganar", dijo.

En una charla virtual entre Osorio y el argentino Gerardo Martino a una escuela de entrenadores en Avellaneda, Argentina, actual estratega del Tri, el "cafetalero" afirmó que él y el "Tata" tienen "en común el modelo de Marcelo Bielsa de ser protagonista y salir por el resultado, y me equivoqué porque ese era el partido para evitar a Brasil y jugar ante Suiza".

"Somos muy buenos jugando sin ser protagonistas y nos elevemos a la altura del compromiso y de la historia, pero cuando nos toca jugar con el protagonismo y ese rotulo de salir a ganar por demostrar esa competitividad".

Le deseó suerte a Martino, en espera de que sea capaz de llevar a México a disputar el quinto partido, en una Copa del Mundo.