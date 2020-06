Félix Torres, comprometido con Santos

El defensa ecuatoriano Félix Torres, lucha por hacerse de un puesto en el once titular de los Guerreros del Santos Laguna, con quienes ya completó su primer año de actividad en Liga y Copa MX.

Al igual que el resto de sus compañeros del equipo Albiverde, Torres Caicedo se encuentra en casa, entrenando por su cuenta mientras se reanudan las actividades para Santos y para toda la Liga MX, que se ha visto afectada por el coronavirus COVID-19. Precisamente desde su casa, el zaguero sudamericano ofreció una entrevista para las redes oficiales de Santos Laguna, en el segmento "Guerreros a fondo", que tiene la finalidad de acercar un poco más a los aficionados Albiverdes, a la intimidad de cada uno de los futbolistas.

El jugador de 23 años de edad, compartió lo que fueron sus primeros pasos en el futbol, con el sueño de un día ser profesional: "vengo de un pueblo que se llama San Lorenzo, el cual está en la provincia de Esmeraldas en Ecuador. En mis inicios siempre estaba jugando al futbol, entrené en todas las escuelas de mi pueblo buscando una oportunidad y gracias a Dios, tuve la posibilidad de tomar un vuelo para irme a probar a otros equipos que me abrieron las puertas, para así mostrar mi futbol. Me enseñaron mucho a creer en mí porque me dieron la oportunidad y confianza".

Un motor importante en la vida de Torres ha sido su mamá, quien lo tomó de la mano para iniciarlo en la práctica del balompié y lo acompañó hasta hacer realidad su sueño: "mi madre, porque ella siempre estuvo ahí, ella me compraba los zapatos de futbol. En las escuelas cada uno tenía que llevar su balón y ella se esforzaba mucho para comprármelo, porque allá era un poco complicado ya que eran caros", recordó.

Otro personaje importante en la carrera de Torres ha sido el director técnico Guillermo Almada, quien le dio la confianza al zaguero en el club Barcelona de Guayaquil y posteriormente lo trajo a jugar a la Liga MX: "Guillermo tiene mucha importancia. Es parte de mi crecimiento como persona y como futbolista, porque hasta ahora me ha enseñado mucho. Un defensa tiene que tener mucho carácter, mucha tranquilidad y también sentir esa confianza de su técnico para crecer".

El paso de importantes futbolistas ecuatorianos por Santos Laguna, fue una inspiración para Félix, quien al verlos jugar con la camiseta Albiverde, se fijó la META de un día llegar a la Liga MX: "la verdad sí me imaginé llegar a Santos cuando veía a Christian Benítez, porque también cuando llegó Ayrton Preciado al cub empecé a seguirlo, empecé a buscar a Santos. Fue un sueño que se me cumplió porque siempre estuve al pendiente de Santos", confesó.

Con apenas 23 años de edad, Torres Caicedo tiene todavía mucho camino por recorrer en el futbol profesional, por lo que va aprendiendo con cada experiencia vivida, como el día en que llegó al TSM y conoció el moderno complejo Albiverde, para de inmediato comprometerse con la causa lagunera: "cuando llegué quedé bastante impresionado, porque es un club que tiene todos los instrumentos para ayudar a crecer a los jugadores, está a la altura de clubes europeos. Me sentí maravillado por lo que tiene y también muy feliz porque puedo crecer acá y aportar mucho. Mi compromiso es mostrar la garra, luchar como un Guerrero, ganar los partidos que tengamos por delante y ganar los títulos que están en mente".

Finalmente, Torres definió sus virtudes como jugador y refrendó su compromiso de esfuerzo máximo al vestir la camiseta verde y blanca y responder así a la confianza que el entrenador ha depositado en él: "la manera de arriesgarme a luchar un balón, de anticipar con la velocidad que tengo, además de la confianza que tengo para salir. La confianza que me brindan mis compañeros es muy importante para mí. Me comprometo a trabajar duro, porque Guillermo Almada es una persona que ha creído en mí y tengo que trabajar bastante para que él se sienta orgulloso".