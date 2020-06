Se ve y se siente... Tropicalísimo Apache está presente

Sin duda, el grupo Tropicalísimo Apache forma parte de la historia de la Comarca Lagunera. Su cumbia tiene ese no sé qué, que ha puesto a bailar y a cantar a varias generaciones.

A igual que a muchas bandas y solistas, la pandemia del coronavirus ha lastimado el trabajo de Apache, sin embargo, su líder, Arturo Ortiz, no se ha quedado quieto y aprovechó este tiempo para lanzar un nuevo disco y un tema relacionado con el COVID-19, de igual manera los apaches alistan dos conciertos, uno virtual y otro que podría verse desde los autos de los laguneros.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Arturo señaló que el álbum que dieron a conocer se llama Se ve y se siente, y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, entre ellas, Spotify.

"Ahorita que no estamos haciendo nada aprovechamos para sacar Se ve y se siente, yo ya tenía mucho con esas canciones y dije, 'es el momento de sacarlas'. A los fans les han gustado", dijo.

El artista lagunero que el material discográfico se conforma de siete melodías, cuatro inéditas y tres covers. Como primer sencillo suena el que da título a este trabajo.

"Ya cayó, Bésela ya, Como no queriendo la cosa, Disparates y El tatuado son algunas de las rolas que incluimos. Esperamos que no tardemos mucho en poderlas cantar totalmente en vivo", señaló.

Arturo, quien vivió su infancia en el centro de Torreón (Entre la calle Ildefonso Fuentes y el Bulevar Revolución), reconoció que sacar canciones nuevas siempre es un riesgo ya que una gran parte de los fanáticos prefieren los éxitos de antaño.

"Uno siempre tiene que ir innovando porque si te quedas donde te quedas pues no tiene caso estar donde mismo. Muchas personas dicen, 'esas canciones no suenan a Apache', sí son, suenan a Apache, pero los fans quieren seguir oyendo lo mismo, sin embargo, no es bueno quedarse en la zona de confort".

Tal y como le han ocurrido a muchos compositores, la inspiración le llegó a Ortiz en medio de esta pandemia para crear una rola relacionada con el COVID-19. Se llama Que te quedes en casa.

"Es una composición que trata de una familia que se va a Mazatlán a divertirse y al llegar encuentra el puerto cerrado. Al preguntar entre los citadinos qué está pasando, les contestan, 'pregúntenle al doctor López-Gatell'.

"En la canción mencionamos todo lo que se ha recomendado como el lavarse las manos constantemente y quedarse en las casas. Es una canción que solo estará vigente por esto del COVID-19, espero y la escuche el doctor Hugo López-Gatell", reveló.

Vía telefónica, Arturo informó que desde mediados de marzo, Tropicalísimo Apache dejó de trabajar y desde entonces los artistas no se han visto. Sobre los grupos que sí han seguido laborando, la mayoría de manera clandestina, Ortiz comentó que de alguna manera los comprende.

"Yo los entiendo porque para un músico trabajar es lo máximo, la mayoría viven al día y no creo que tuvieran un colchoncito de lana para sobrevivir estos meses de pandemia. Nosotros (Apache) tenemos para lo necesario, pero nada más y eso porque repartí los anticipos que nos habían dado de fechas pactadas que se han pospuesto".

Durante la charla, el cantautor dijo que espera que la pandemia del coronavirus sea un motivo para que los ciudadanos del mundo cambien de una manera positiva y valoren lo que tienen a su alrededor.

"No podemos seguir como estábamos, todo era un desastre tremendo en la conducta de todos nosotros. Tenemos que darle importancia a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestra libertad. No es bueno que estén diciendo que esto del COVID-19 es una mentira, porque no es así; cuídense, por favor".

De acuerdo con Arturo, Apache se reactivará únicamente el 20 de junio para ofrecer un concierto en línea dedicado a los padres de La Laguna. También anunció que hay planes de hacer un show que los laguneros podrían ver desde sus autos.

"Con las medidas de sana distancia haremos un espectáculo virtual para los papás. En cuanto al otro espectáculo, queremos realizarlo en un lugar grande como la Feria de Torreón, la idea es que pudieran entrar unos 500 coches y se acomoden estratégicamente", manifestó.