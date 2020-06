Pestañas de IMPACTO

Luego de la complicada pandemia que vivimos durante los últimos cuatro meses, el cubrebocas se ha convertido en un 'accesorio' obligatorio en nuestra vida diaria. Es por esto que decenas de 'beauty Bloggers' de todo el mundo se han dedicado a compartir contenido exclusivo del maquillaje en ojos, para tener una mirada de 'impacto' al no poder demostrar nuestro rostro completo.

El día de hoy no tenemos un tutorial de maquillaje, sino un conteo 'naturista' con los mejores consejos para lucir unas pestañas naturales, abundantes y largas sin necesidad de aplicar tantos productos.

Este plan es perfecto para descansar durante este domingo en casa y realizar una tarde de 'spa' con buena música y algunos snacks deliciosos.

1. Aceite de oliva: Desde siempre, el aceite de oliva ha sido conocido como un remedio natural para ayudar a que el pelo crezca. Por esta razón, es ideal para ayudar a tener unas pestañas largas. El aceita de oliva contiene altas cantidades de vitamina E y ácido oleico que ayuda a dar volumen a las pestañas, a que se mantengan sanas y fuertes, y a que mantengan un color oscuro. ¿Cómo aplicarlo?: Para darle volumen y crecimiento a tus pestañas con aceite de oliva, vierte un poco de aceite en un algodón y aplícalo con cuidado sobre tus pestañas. Duerme con el aceite de oliva, y enjuágalo por la mañana con agua tibia. Repite el proceso diario por varias semanas para notar resultados.

2. Vaselina: Como ya mencionamos, la vitamina E es ideal para hacer crecer las pestañas, y si no quieres usar aceite de oliva, puedes usar vaselina. Aplicar vaselina con regularidad en las pestañas las hará más gruesas y mucho más fuertes, ayudando a que no se caigan. ¿Cómo aplicarla?: Usa una brocha de rímel vieja que ya no tenga producto y aplica vaselina en él. Pásalo por tus pestañas, asegurándote que la vaselina cubra bien cada una. Hazlo por las noches como un ritual, y enjuágalas por la mañana. Asegúrate de hacerlo diario por varios meses para notar resultados.

3. Aceite de castor: El aceite de castor tiene muchísimos beneficios, no sólo para las pestañas, pero también para el pelo y las cejas. Contiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, que combinadas con los nutrientes que lo forman, lo hacen ideal para que las pestañas crezcan largas y fuertes. Es, además, una fuente natural de grasas omega 6, proteínas y vitaminas que harán que las pestañas se refuercen y crezcan de manera dramática. ¿Cómo aplicarlo?: Antes que nada, asegúrate que el aceite de castor que compres o que tengas en casa sea natural y esté libre de hexano. Lávate bien los ojos antes de aplicarlo para que su efecto sea más potente y rápido. Humedece con un par de gotas de aceite de castor un algodón y aplícalo con cuidado en las pestañas desde la raíz. Duerme con el aceite y enjuágalo por la mañana con agua tibia. Repite el proceso varias veces a la semana para notar resultados.

4. Té verde: Hemos hablado mucho de los beneficios del té verde, y además de ser increíblemente bueno para la salud, también es ideal para tener unas pestañas largas y fuertes. El té verde tiene flavonoides, que entre muchas cosas, contiene altas cantidades de antioxidantes, ayudando al crecimiento del pelo. ¿Cómo usarlo?: Consigue hojas de té verde y remójalas en agua tibia por varios minutos hasta que notes que el agua se pinta. Moja un cacho de algodón con el té verde y aplícalo sobre tus pestañas. Esto ayudará a que los folículos se limpien, estimulando el crecimiento de las pestañas.

Todos estos ingredientes aportan nutrientes y vitaminas a las pestañas.