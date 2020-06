Jessica Díaz, entre el canto y la actuación

La actriz mexicana Jessica Díaz mostró su faceta como cantante en la telenovela Como tú no hay 2, misma que terminó sus transmisiones el 5 de junio, y donde dio vida a "Tina Rebolledo", además fue la encargada de dar voz al tema principal de la producción, desde ese entonces, Díaz continúa en la música con su nuevo sencillo Así de siempre.

"Cuando el productor Carlos Bardasano me habla para ofrecerme el papel de 'Tina', quien era una bailarina que también canta, inicialmente le propuse una canción sólo para mi personaje, y terminé cantando el tema principal, porque aspiré a más", comparte la sinaloense de 28 años.

Díaz explica si por ahora hará una pausa en la actuación para dedicarse completamente a la música: "quiero explotar mi faceta en el canto, en todos los sentidos, tengo un equipo de producción que me ayuda, incluso en mi imagen, no voy abandonar a la actriz, pero deseo colocarme como cantante por ahora".

Sobre la experiencia que le dejó su participación en Como tú no hay 2, indica: "lo que me encantó fue el hecho de compenetrarme como actriz y cantante, ya que sólo he actuado en novelas y series y el haber sido la encargada del tema principal fue algo único y lo agradezco".

Actualmente Jessica Díaz trae bajo el brazo su nuevo sencillo Así de siempre, un corte musical ya disponible en plataformas digitales y opuesto a Como tú no hay dos, en donde la intérprete comparte una decepción amorosa.

"Esta canción ya la tenía producida desde el año pasado, retrata una de mis vivencias y me pareció un buen momento para lanzarla, ya que el mundo se pausó y todos pasamos por mil emociones".

"Siempre quiero componer mis canciones y no cantar las de alguien más, me doy cuenta que la gente conecta con la música porque en un inicio el creador se conectó con su canción", declaró.

Sobre los próximos proyectos televisivos de la también actriz de Amar a muerte, detalla que por ahora solo tiene propuestas sobre la mesa, sin embargo, ante la incertidumbre por la pandemia, no existe una producción próxima en la que vaya a participar.