Dos policías detenidos por empujar a anciano de 75 años durante protestas

Los oficiales Aeron Torglaski y Robert McCabe fueron acusados por cargos de segundo grado por sus acciones videograbadas el jueves. No se declararon culpables y se espera que regresen a la corte el 20 de julio.

Uno de los manifestantes, Martin Gugino caminó hacia los oficiales uniformados, cuando Torglaski y McCabe visiblemente lo empujaron. Gugino participaba en una protesta conformada por menos de 20 manifestantes en la plaza pública de Niagara Square.

En el video se observa a Gugino caer de espaldas y golpearse en la cabeza. Los que realizaban la grabación quedaron silenciados tras su caída. Se aprecia un rastro de sangre que emana de Gugino mientras permanece inmóvil y varios oficiales caminan junto a él.

Buffalo Police suspended officers after a video captured by a protester shows a man who he's 75 years old being pushed and injured.

Buffalo police should have not only suspended the officers but fire them completely.



Infact all police department in US should be defunded. pic.twitter.com/udK3EzB94d