Tropicalísimo Apache dedica nueva cumbia a Hugo López-Gatell

Tropicalísimo Apache forma parte de la historia de la Comarca Lagunera. Su cumbia ha causado sensación desde hace décadas.

A igual que a muchas bandas y solistas, la pandemia del coronavirus ha afectado el trabajo de Apache, sin embargo, su lider, Arturo Ortiz, no se ha quedado quieto y aprovechó este tiempo para lanzar un nuevo disco y un tema relacionado con el COVID-19, de igual manera los apaches alitan dos conciertos, uno virtual y otro que podría verse desde los autos de los laguneros.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Arturo externó que la canción que hizo sobre el coronavirus se llama Quédate en casa, espera que el doctor Hugo López-Gatell la escuche.

"Es una rola que trata de una familia que se va a Mazatlán a divertirse y al llegar encuentra el puerto cerrado. Al preguntar entre los citadinos qué está pasando, les contestan, 'pregúntenle al doctor López-Gatell'.

"En la canción mencionamos todo lo que se ha recomendado como el lavarse las manos constantemente y quedarse en las casas. Es una canción que solo estará vigente por esto del COVID-19, espero y la escuche el doctor Hugo López-Gatell, reveló.

Durante la charla, el cantautor dijo que espera que la pandemia del coronavirus sea un motivo para que los ciudadanos del mundo cambien para bien y valoren lo que tienen a su alrededor.

"No podemos seguir como estábamos, todo era un desastre tremendo en la conducta de todos nosotros. Tenemos que darle importancia a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestra libertad. No es bueno que estén diciendo que esto del COVID-19 es una mentira, porque no es así; cuídense, por favor".