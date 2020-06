'Soy orgullosamente gay', se sincera Raymix en conmovedor video

El exponente de la electrocumbia Raymix compartió, a través de un video, que en medio de un mundo que reclama a gritos la falta de amor, decidió abrir su corazón para reconocerse como homosexual y recalcó que eso no cambiará la forma en la que hace música pues dijo sentirse más libre y feliz que nunca.

En el clip de casi cinco minutos, el creador de temas como Oye mujer y ¿Dónde estarás?, manifestó que antes de publicar su declaración, hubo personas que le aconsejaron y sugirieron no hacerlo, pues aparentando ser algo que no es, tendría éxito: “Me aseguran que el público no está listo para un artista que haga cumbia o música regional y que pueda ser diferente a lo normal”.

“Negarse a uno mismo, es la máxima de las traiciones”, compartió Raymix, quien procedió a afirmar que es gay, empero, destacó que con eso no cambiará nada, no se acabará el mundo y su música continuará, pues explicó que concibe sus piezas para las personas que creen en el amor en cualquiera de sus formas, en la libertad, la alegría y la unión.

“Si alguien me sigue o es mi fanático y piensa que el amar a quien a uno se le pegue la gana, no es un derecho universal y que esté, además, arriba de cualquier tradición, institución religión o gobierno, con todo cariño y respeto, lo invito a que evolucione, así tendremos una mejor sociedad”, profundizó el cantante, quien recientemente lanzó el tema Tú y yo, al lado de Paulina Rubio.

El exponente de la electrocumbia, quien formó parte del cartel del Electric Daisy Carnival (EDC) México 2020, compartió que desde hace mucho tiempo quería compartir esta parte de su vida y platicó que no cambiará su forma de trasmitir y hará lo que su corazón le dicte, asimismo, profundizó en que: “Un niño no nace juzgando, aprende a juzgar al vernos juzgar”.

“Hoy soy más libre, más feliz que nunca, porque ahora sé que puedo expresarme como en realidad soy y, además, soy orgullosamente gay, con todas las palabras, no digo, tres letras, y con ese estandarte estaré llevando a la cumbia por todo el mundo”, recalcó Raymix, quien al final de su mensaje invitó a la gente a recordar lo que los hace únicos.

“A todas esas personitas, que yo sé que por ahí hay varias, sé que a ti te quieren apagar tu luz y tu voz, recuerda que lo que te hace único es ese poder que vive en tu corazón, de ser simplemente tú, sin miedos ni prejuicios, solamente ser tú, eso es justamente lo que te hace un ‘superstar’, con todo cariño le digo a todo el mundo, feliz mes del amor universal”, finalizó.

